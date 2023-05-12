Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку

Ситуація, в якій ми знаходимося, є «грою з нульовою сумою»

Деякий час тому я написав великий матеріал для росіян «Розвіяти туман війни» – це означає перетворити повну невизначеність потенційних сценаріїв подій на визначеність теперішнього і майбутнього. Гра між невизначеністю і визначеністю – це частина професії, яку я обрав для себе.

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Зараз, з кожним днем простір стає все більш прозорим і зрозумілим, через великі масиви інтелектуальної роботи по обидві сторони Атлантичного океану. Щоправда, слід сказати, що експерти Західної Європи, на мій скромний погляд, взагалі ніяк себе не проявили в цій роботі.

Отже, на сьогодні зрозумілим є наступне:

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