ООН засудила заперечення Голокосту
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка засуджує та відкидає заперечення Голокосту, повідомляє The Journal.
Відповідно до тексту резолюції, Генасамблея відкидає і беззастережно засуджує будь-яке повне чи часткове заперечення Голокосту як історичної події. Також ООН закликала всі держави-члени організації відкидати подібне заперечення, у тому числі «будь-які дії, що здійснюються з цією метою».
Зазначається, що співавторами резолюції виступило понад 60 країн, серед яких Ізраїль, США, Німеччина, Україна, Грузія. Резолюцію було прийнято без голосування.
В ООН також закликали держави та компанії, які володіють соціальними мережами, протистояти використанню інформаційних технологій для пропаганди антисемітизму та спотворення історії.
До слова, на честь 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною ізраїльське посольство в Києві замовило опитування громадської думки, щоб з'ясувати, як українці ставляться до єврейської держави, хотіли б у ній побувати і на чиїй стороні вони в ірано-ізраїльському протистоянні. Дослідження показало, що українці вважають Ізраїль дружньою та близькою до себе країною, що в ізраїльському посольстві передбачали ще до опитування.