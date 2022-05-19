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    Думки вголос

    На окупантів чекає Божий Суд, але лише після суду земного

    Треба дякувати всім небайдужим громадянам, які укріплюють наші пам&rsquo;ятники, монументи, знакові символи, місця пам&rsquo;яті - На окупантів чекає Божий Суд, але лише після суду земного
    Треба дякувати всім небайдужим громадянам, які укріплюють наші пам’ятники, монументи, знакові символи, місця пам’яті
    фото: ПЦУ

    Російська війна проти України триває на всіх можливих фронтах

    Дехто вважає, що поки не час підраховувати збитки, завдані російськими окупантами, бо війна триває.

    Так, на жаль, триває. Але закарбовувати, фіксувати і розповідати правду світовій спільноті про всі злочини, варварство і збитки, завдані Росією у цій війні, не лише потрібно, а й необхідно. Аби країна-агресор відповіла за все зло, яке спричинила мирному українському народові на нашій рідній землі.

    Божий Суд неодмінно буде над кожним злочинцем. Але нехай станеться і суд земний.

    Щодня, поруч з людськими втратами, маємо і втрати нашої історико-культурної спадщини: монументи, скульптури, пам’ятки місцевого і національного значення, музеї, бібліотеки, вкрадені експонати, цінні колекції, документи...

    Офіційно задокументовано вже понад 300 злочинів проти культурної спадщини України

    Окупанти це роблять не з необережності, а навмисне, з люттю і ненавистю. Адже чим, як не духовною пусткою, можна пояснити руйнування храмів, розстріли українських монументів, погрудь, скульптур? Чим пояснити ракетні обстріли заповідної частини острова Хортиця, прицільне знищення музею Григорія Сковороди в рік відзначення його 300-річчя або грабунок і вивезення на територію РФ цінних музейних експонатів?

    Російська війна проти України триває на всіх можливих фронтах, і культурний фронт – один з найактивніших. Хочу подякувати всім небайдужим громадянам, меценатам і волонтерам, бізнесу та представникам влади, які нині тримають оборону і на цьому фронті, укріплюючи та оберігаючи під риштуваннями, спеціальними захисними конструкціями наші пам’ятники, монументи, знакові символи, місця пам’яті.

    Україна неодмінно переможе! Бо наша боротьба не за чуже, а за те, що нам було дароване Господом, а також за те, що такою дорогою ціною було здобуте нашими славними предками. Тому на нашому боці правда і Бог, а значить – неодмінно і перемога!

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти суд війна музеї документи Україна злочин окупація #stoprussia
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    На окупантів чекає Божий Суд, але лише після суду земного