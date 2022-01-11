Сила вдячності є дуже великою

Чи ви бачили людину, яка щиро була би комусь вдячною, але водночас відчувала в серці злість і розчарування? Навряд чи таке можливе. А якщо бувало, то та вдячність була, вочевидь, нещирою. Адже бути вдячним – означає бути щасливим, відчувати любов. Вдячність – це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині. Воно запалює очі добром, виливається у подячній гарячій сльозі, дарує щиру посмішку, спонукає до міцних обіймів, іноді навіть забирає слова, але сяйво душевного подячного тепла завжди говорить більше за будь-які фрази.

Сьогодні – всесвітній День «дякую». Свято неофіційне і, можливо, через це дехто вважатиме його несерйозним. Але важливим є привід ще раз замислитись над тим, як це, на перший погляд, звичайне слово – дякую – може змінити життя, наше ставлення до нього, наповнити його сенсом, добром і світлом.

Щодня прокидаючись вранці, привчіть себе починати новий день не з планування буденних справ, не зі згадування, що не доробили вчора, не з вибору одягу, який будете вдягати, чи страви, яку будете готувати. Почніть день – з подяки. З подяки Богові за новий день, за кожен подих, кожен удар серця – свого і ваших ближніх, за всіх людей, яких Господь посилає у ваше життя. Подякуйте за все, що маєте перед очима і довкола вас, за все, що очікує попереду і за те, що вже трапилося в минулому. Починаючи кожен день з подяки, ви зміните і власне ставлення до життя, почнете помічати хороше, і головне – цінувати його.

Недарма найважливішим Таїнством Церкви Христової є заповідане нам Самим Господом Ісусом Христом Таїнство, яке іменується Євхаристією, що в перекладі з грецької мови означає – «подяка». В Таїнстві Євхаристії (або Причастя) люди стають співпричасними Богу, а без щирої вдячності й любові такими бути неможливо.

Сила вдячності є дуже великою. Тож будьте щедрими на подяку, виявляйте її в добрих словах, помислах, молитві, милосердних ділах. Як навчає святий апостол Павло: «Завжди радiйте. Безперестанно молiться. За все дякуйте: бо така щодо вас воля Божа у Христi Iсусi» (1 Сол. 5: 16 – 18).

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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