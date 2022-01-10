Про невігласів і аферистів у владі

Частина українців потребують допомоги, адже продукти дешевшими не стають

Українців повертають до продуктових карток?

Зелена влада устами радника преЗЕдента (даруйте за каламбур) Олега Устенка оприлюднила нову соціальну ініціативу.

В ознаменування третьої річниці закінчення епохи бідності в Україні, зелені пропонують ввести… продуктові картки для бідних!

Феєричність цієї ініціативи посилюється пропозицією зробити ці картки електронними через додаток ДІЯ.

Ще раз. Повільно

Зелені пропонують ввести електронні продуктові картки для бідних в Україні!

Думаю, що спічрайтери візьмуть на олівець цю геніальну ідею радника преЗЕдента і впишуть її в наступне послання найвеличнішого політичного діяча сучасності до Верховної Ради з позначкою «Вперше».

Вперше в післявоєнній історії України зелені введуть продуктові картки. Вперше в новітній історії Україні продуктові картки будуть електронними. Держава в смартфоні у всій красі.

Але новорічне застілля вплинуло не тільки на Устенка.

Фонтанує ідеями міністерка соціальної політики України пані Лазебна, яка порадила українцям ввести моду… на пенсійні накопичення!

БІНГО! Ось що виявляється заважало українцям мати гідну пенсію вже сьогодні – моди такої не було! На накопичення.

Гроші, виявляється, у людей були, а от моди їх накопичувати – ні! А тепер буде. От тільки введемо електронні продуктові картки, так і почнемо накопичувати гроші на майбутні пенсії.

Вам не здається, дорогі українці, що вони, як би це сказати пом’якше, неадекватні?

Дивіться. ДумайТе.

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Джерело: блог Андрія Реви

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