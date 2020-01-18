Як правильно купатися на Водохреща: поради лікаря



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Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям

19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.

Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік.

Священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки як символу річки Йордан.

Після того, як священик освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву.

Поради для купання

Віруючі також здійснюють обмивання, щоб очистити душу від гріхів. Перед зануренням в ополонку потрібно три рази перехреститися і зануритися зі словами: «В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Ці слова варто повторювати перед кожним зануренням в воду.

Вважається, що найкращий проміжок часу для водохресних купань - це час з 00:00 до 1:30 19 січня. Саме в цей час вода володіє сильними цілющими властивостями, що допомагають вилікуватися від різних недуг.

Як купання на Водохреща впливає на здоров'я

Медики не радять купатися цього дня усім. Адже занурення в холодну воду може мати негативні наслідки. Зокрема, купання на Хрещення може обернутися болями для тих, хто страждає від:

гіпертонії;

ревматизму;

атеросклерозу;

туберкульозу;

будь-якими гострими хронічними захворюваннями.

Поради медиків

Працівники медичної сфери озвучили ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям.

Лікарі назвали декілька простих правил, які допоможуть зберегти здоров’я під час купання в ополонці:

категорично заборонено пірнати в ополонку в стані алкогольного сп’яніння;

уникати моржування в період застуди або загострення хвороби;

категорично заборонено пірнати в ополонку головою вперед;

перед зануренням обов’язково розігрітися розтиранням або бігом;

після занурення обов’язково швидко розтерти себе насухо і надіти теплий одяг;

новачкам слід обмежити термін купання в ополонці чвертю хвилини.

Медики підкреслюють, що починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща — слід поступово готувати організм в теплу пору року.

Сам процес адаптації до низьких температур полягає у щоденних купаннях у відкритих водоймах з поступовим збільшенням часу перебування у воді. Як альтернативний варіант, спеціалісти радять щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури води.

Як повідомлялося, 16 січня столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники.

На місцях для купання будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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