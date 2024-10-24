Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Як нам уникнути духовного рабства

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Святі отці порівнювали марнославство з ідолопоклонством
фото з відкритих джерел

«Марнославство – це не лише прагнення до похвали, але й залежність від оцінок інших, яка веде до духовного рабства»

Знаєте, яка з гріховних пристрастей є дуже підступною, а тому небезпечною? Марнославство. Більшість одразу подумають, що вона їх не торкнулася, і це вже буде першою ознакою, що ця пристрасть зростає у серці. Марнославство небезпечне тим, що маскується під «заслужену похвалу», «виправдану подяку», під задоволення і пошану від красивої зовнішності, модного одягу, інших подібних зовнішніх речей, під прагнення показати це іншим, під залежність від суспільного схвалення, популярності, збирання лайків у соцмережах тощо.

З точки зору психології марнославство – це прагнення людини мати від оточуючих завжди позитивну оцінку, вищу, ніж є насправді. Це така набута риса людини, що характеризується частим намаганням подавати себе для інших у більш вигідному світлі, будь-що уникаючи проявів слабкості, недосконалості, вразливості. Саме тому з духовної точки зору це є залежністю від інших, духовним рабством, самообманом, лицемірством, страхом здаватися смішним, негарним, нерозумним з чиєїсь точки зору. Марнославство – це пошук слави людської, що є марним та беззмістовним з точки зору вічності, спасіння, марним в очах Бога.

Святі отці порівнювали марнославство з ідолопоклонством, бо вражена цією пристрастю людина хоч і думає, що шанує Бога, але при цьому прагне догоджати насамперед людям, а не Богу. Як приємно марнославцям чути похвалу: для них це справжня насолода, вони всередині себе підносять до небес, але не до Бога, бо не дякують Богу, а приписують заслугу – собі, тішать власне «я». Вони забувають слова Спасителя: «Без Мене не можете робити нічого» (Ін. 15: 5), забувають про те, що всі наші таланти, здібності, можливості – дари від Бога.

Любіть себе як Боже створіння, не більше і не менше. Знайте, випробовуйте і досліджуйте всі свої можливості та обдарування. Якщо щось робите – робіть якнайкраще, не як для людей, а як для Бога: «I все, що робите, робiть вiд душi, як для Господа, а не для людей, знаючи, що в нагороду вiд Господа одержите спадок, бо ви служите Господу Христу» (Кол. 3: 23 – 24). Якщо дістанете похвалу – то слава Богу, якщо ж вас не похвалять – істинна ваша цінність не зменшиться, Бог її добре знає.

Пам’ятайте заклик Спасителя: «Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше» (Мф. 6: 19 – 21). Збирайте славу не марну, не тимчасову, тлінну, людську – а багатійте і зростайте в очах у Бога!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: емоція Епіфаній релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережах розгорівся гучний скандал через жінку, яка назвала себе «Богородицею» та яка начебто здатна допомогти одужати важкохворим людям
Секти та українці. Як не потрапити у пастку
10 жовтня, 20:40
В Україні 1 жовтня відзначають відразу три важливих свята: Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника та захисниць України
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
1 жовтня, 06:38
Колишній намісник Києво-Печерської лаври у судах захищав своє майно від нечужої фірми
Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла Боротьба за власність
18 жовтня, 12:21
Практично не змінюється температура повітря протягом дня – такою вона буде найближчими днями
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня, 00:05
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прибув до Львова
До греко-католицької столиці України прибув предстоятель Православної церкви
1 жовтня, 10:28
87-річний понтифік не назвав конкретних випадків насильства в Бельгії
Папа Франциск прокоментував скандал про сексуальне насильство з боку духовенства
29 вересня, 08:33
На ялинці шишки ростуть низько – рано вдарять морози
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня, 00:05
Темні і щільні хмари, та сонце вийшло – погода буде мінливою
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 жовтня, 00:05
До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою
У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)
17 жовтня, 11:03

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Як нам уникнути духовного рабства
Як нам уникнути духовного рабства
Ми не можемо собі дозволити втомлюватись
Ми не можемо собі дозволити втомлюватись
Поминальна субота. Що сьогодні треба обов'язково зробити
Поминальна субота. Що сьогодні треба обов'язково зробити
День капелана. Чому це свято таке особливе
День капелана. Чому це свято таке особливе
Смирення – це справжня сила духу, а не ознака слабкості
Смирення – це справжня сила духу, а не ознака слабкості
Бути вчителем. Цей дар – не для всіх
Бути вчителем. Цей дар – не для всіх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
37K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
26K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
8483
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
6696
Справа про незаконне збагачення. Арахамія пояснив, чому взяв Кормишкіну на поруки

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua