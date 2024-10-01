До греко-католицької столиці України прибув предстоятель Православної церкви

Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолив Божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Львова.

Митрополит привітав усіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також із Днем захисників та захисниць України.

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Епіфаній очолив Божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці фото: glavcom.ua

«Перебуваючи у скорботі і випробуваннях війни через нашестя чужинців на нашу землю, маючи надію на божественний благодатний захист, з розчуленим серцем і вірою будемо повторювати молитву до Пречистої Діви: «Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором!» – зазначив він.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українських воїнів зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва. Як зазначив Епіфаній, відвага й стійкість захисників і захисниць України надихають та дають надію на мирне майбутнє. Митрополит наголосив, що для українського народу захисники є новітніми героями.

Як відомо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.