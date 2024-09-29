Папа Франциск прокоментував скандал про сексуальне насильство з боку духовенства

Папа зазначив, що злочини, вчинені священниками, завдали «жахливих страждань і ран», а також підірвали віру

Папа Франциск втрутився в скандал, пов'язаний із сексуальним насильством, до якого причетні католицькі священники в Бельгії, і пообіцяв допомогу постраждалим. Про це повідомляє CBS News.

У п'ятницю понтифік провів зустріч із 17 жертвами, які вимагають від церкви компенсації за завдані їм травми та оплату необхідного лікування. Вони дали Папі місяць на розгляд своїх прохань, і, за словами Ватикану, Франциск їх вивчає.

Під час суботньої зустрічі з бельгійським духовенством і монахинями, Папа зазначив, що злочини, вчинені священниками, завдали «жахливих страждань і ран», а також підірвали віру. Він наголосив, що бельгійська церква має вчитися у жертв і служити їм.

Король Бельгії Філіпп І та прем'єр-міністр Олександр де Кроо також засудили страшну спадщину католицької церкви, вказавши на факти сексуального насильства над дітьми з боку священників і багаторічні спроби приховати ці злочини.

Франциск уже зустрічався з жертвами сексуального насильства в США, Ірландії та Канаді, а також у Ватикані, і покарав деяких єпископів. Ватикану знадобилося 14 років, щоб відлучити від церкви єпископа Роджера Вангелуве, який зізнався в розбещенні свого племінника протягом 13 років. У березні Папа позбавив його сану.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».

До слова, Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснює його слова про білий прапор Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Папа Римський провів 14 червня двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.