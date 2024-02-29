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Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія
Вселенський патріарх Варфоломій та очільник ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній у 2021 році
фото: Facebook / Митрополит Епіфаній

Митрополит Київський подякував Вселенському Патріарху за принципову позицію щодо підтримки України під час російського вторгнення

Сьогодні, 29 лютого, Вселенському Патріарху Варфоломію виповнюється 84 роки. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав Вселенського Патріарха та подякував за підтримку України. 

«29 лютого, в цей особливий день, який випадає раз на чотири роки, народилась унікальна людина, яку нині ми всі знаємо і шануємо як Першого серед православних ієрархів, як Предстоятеля апостольського престолу Великої Церкви Христової у Константинополі – Вселенського Патріарха Варфоломія», – написав на Facebook-сторінці Епіфаній.

Епіфаній подякував Вселенському Патріарху за відновлення історичної справедливості, а саме, за відродження зв’язку між дочірньою Церквою в Києві та Константинополем, отримавши Томос про автокефалію і визнання Православної церкви України, як рівноправної Помісної Церкви.

Також Митрополит Київський подякував Вселенському Патріарху за принципову позицію щодо підтримки України під час російського вторгнення.

«Вдячні за свідчення істини перед світом і публічне викриття та осудження російської агресії, яку Вселенський Патріарх чітко окреслив як зло, як «диявольську війну», – наголосив Київський Митрополит.

Епіфаній додав, що добре пам'ятає історичний візит в 2021 році Патріарха Варфоломія до України. Київський Митрополит подякував Вселенському Патріарху за те, що він «знайшов для цього візиту час і можливість, за те, що разом з тисячами вірян-українців, біля прадавніх українських святинь, підносив спільні молитви до Бога».

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслив, що Патріарх Варфоломій докладає неймовірних зусиль, розбудовуючи братні стосунки між Церквами і привертаючи увагу до глобальних світових проблем.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі. Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

Стало відомо, що Вселенський патріархат відновив в сані священника РПЦ отця Олексія, якого Кирило вигнав через підтримку України.

На прохання о.Олексія, Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв його під омофор Константинопольської Церкви. Таким чином, колишній священик МП перейшов у юрисдикцію Константинопольського Патріархату.

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Теги: церква Facebook Вселенський патріарх Варфоломій томос Епіфаній

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