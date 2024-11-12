Більше половини українців не готові поступатися територіями: опитування соціологів

Ситуація щодо настроїв людей фактично не змінилася на Заході та в Центрі

32% респондентів погодилися б віддати частину українських територій задля досягнення миру

Станом на початок жовтня 58% українців, попри складні обставини, виступають проти будь-яких територіальних поступок. Про це свідчать результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Натомість 32% респондентів погодилися б віддати частину українських територій задля досягнення миру. Як свідчать дані опитування, з часом відсоток тих, хто готовий до територіальних поступок зросла. Ще 10% людей не змогли визначитися зі своєю думкою.

За даними КМІС, з травня ситуація щодо настроїв людей фактично не змінилася на Заході та в Центрі. На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок.

На Сході, з огляду на відносно невелику кількість респондентів, зросла частка тих, хто загалом готовий до певних поступок. Водночас 50% опитаних попри все категорично проти територіальних поступок.

Нагадаємо, що раніше більшість українців заявили про готовність терпіти війну, скільки це буде потрібно. Ця цифра знизилася в порівнянні з попередніми місяцями. Однак зросла кількість українців, які не змогли визначити свій термін терпіння.