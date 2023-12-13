Жорстокий урок, який щодня отримують наші діти

Днями мережа бурхливо обговорювала, що українські школярі мають недостатні знання. Без коефіцієнту на умови, в яких наші діти навчаються

Ніколи не пробачимо росіянам вкраденого дитинства наших малих

У дітей підсумкові контрольні з математики. З вечора збирали всі циркулі/лінійки, налаштовувала бути уважними, бо предмет знають, але можуть щось наплутати.

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Зранку встали з квадратними головами. Вже як напишуть ту контрольну – так і буде.

Днями мережа бурхливо обговорювала, що українські школярі мають недостатні знання. Без коефіцієнту на умови, в яких наші діти навчаються. Без фактору бомбосховищ, нічних раптових побудок і пробіжки в коридор. Ці діти щодня отримують урок, можливо, важливіший за математику – усвідомлення ціни, яка платиться за Україну й Незалежність.

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Як і всі мами, я весь час думаю, як правильно – в безпечній країні, хорошій школі чи з сімʼєю. Діти категорично обрали бути з мамою.

Це додає психічного здоровʼя, бо бачити дітей раз на кілька місяців – нестерпно важко. Але після кожної такої ночі знову мучиш себе питаннями – чи я права.

Ніколи не пробачимо росіянам вкраденого дитинства наших малих.