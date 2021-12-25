Вітання братам і сестрам, які святкують сьогодні Різдво Христове

Нехай світло любові Господа осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння

Величну подію Різдва Господа вшановують всі християни, незалежно від календарної традиції й конфесійної належності

Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад два тисячоліття тому відбулося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у стосунках людини із Господом, оновлення зв'язку між Творцем та Його творінням.

Оновлюючи і освячуючи людську природу в Самому Собі, очищаючи її через Хресну смерть, через Воскресіння і Вознесіння, Спаситель відкрив шлях для спасіння, шлях на Небеса для кожної конкретної людини.

Цю величну подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа вшановують всі християни, незалежно від календарної традиції й конфесійної належності.

Тому від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння.

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