Санта-Клаус має імунітет проти коронавірусу – заява ВООЗ

Казковий чарівник доставить подарунки дітям, тому що захищений від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запевнила дітей у тому, що Санта-Клаус доставить подарунки по всьому світу, оскільки має імунітет проти коронавірусу. Про це розповіла у святковому відеозверненні, розміщеному у Twitter, голова технічної групи ВООЗ Марія ван Керкхові.

«Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу. Ми з ним переговорили коротко. Справи у пана Клауса йдуть добре, і він якраз зараз дуже зайнятий», – зазначила вона.

Керкхове додала, що ВООЗ дізналася від лідерів низки країн про послаблення карантинних заходів для різдвяного чарівника, щоб він міг потрапити до повітряного простору.

Представниця організації нагадала дітям про необхідність дотримання фізичної дистанції. Вона також закликала слухатися батьків та опікунів, лягти рано спати напередодні Різдва, щоб Санта під час своєї подорожі світом доставив усім подарунки.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу «Омікрон» стрімко поширюється по всьому світу.

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