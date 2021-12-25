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    Зеленський привітав українців з Різдвом (відео)

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    Глава держави побажав всім щасливого Різдва - Зеленський привітав українців з Різдвом (відео)

    Глава держави побажав всім щасливого Різдва

    фото з відкритих джерел

    Зеленський записав привітання з нагоди Різдва Христового

    Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Своє привітання президент опублікував у Telegram.

    «У ці дні мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу сім'ю та нашу одну велику родину – Україну!», – написав Зеленський.

    «Бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва! Христос народився! Славімо його!», – додав глава держави.

    Нагадаємо, у суботу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, в Україні потепліє в середньому до 0 градусів, місцями очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

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    Теги: Володимир Зеленський Різдвяні свята президент
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    Зеленський привітав українців з Різдвом (відео)