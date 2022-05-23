Як нас «любить» наш самоназваний «брат»

Те, що відбувається зараз в Україні, це не просто війна чи збройний конфлікт між двома державами

Ми ж з вами, брати і сестри, – на боці правди і світла, там, де Бог

«Діти Божі і діти диявола пізнаються так: усякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить барта свого»

Ці слова з послання святого апостола і євангелиста Іоана Богослова, пам’ять якого ми сьогодні вшановуємо, навічно зберігають свою актуальність. А нині, під час війни з Росією, вони набувають свого чергового підтвердження, висвітлюючи нам правду, допомагаючи відрізнити істину від брехні та остаточно зрозуміти: ким насправді є той самоназваний «брат» і як він нас «любить».

Важко підібрати слова, які би відобразили всі ті нелюдські злодіяння, що чинять окупанти на нашій землі, з нашими людьми. Це не звірство, бо навіть звірі такого не роблять в природі. Це не просто злочини, бо міру їхньої жорстокості, люті, ненависті й шкоди щодо безвинних жертв важко навіть збагнути, не те що оцінити. Це справи осатанілих слуг диявола, які нищать все живе і неживе на своєму шляху, які не мають ні краплини християнського милосердя ані до дітей, ані до вагітних жінок, ані до немовлят, ані до людей похилого віку...

Диявол не гребує нічим. Прикриваючись цинічною брехнею, він робить чорну справу руками своїх рабів, знищуючи дітей Божих і таким чином воюючи проти Всевишнього, Його творіння, Його заповідей, Його миру. Ось чому те, що відбувається зараз в Україні, це не просто війна чи збройний конфлікт між двома державами. Це одвічна боротьба темряви проти світла, зла проти добра, рабства проти свободи. І росія вже стала сучасним уособленням цієї темряви, імперією зла, яка прикривається фальшивою пропагандою та жорстоко чинить диявольську справу.

Хіба є у її діяннях якесь світло, якесь добро, якесь творення? Ні, лише руїна, вбивства і смерть. Тому росія та її душогубне військо замість Божого захисту і благословенння матимуть лише прокляття і осуд, які Господь обіцяє для слуг диявола.

Ми ж з вами, брати і сестри, – на боці правди і світла, там, де Бог. І якою би страшною не здавалася темрява зла, її морок розвіється світлом: навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Бо так сказано у Писанні: «Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його» (Ін. 1: 5).

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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