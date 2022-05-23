Вступ в ЄС – це не винагорода за воєнну відсіч окупанту

Треба не День Європи нині відзначати, а щодня ставати Європою. Бо День Європи – це наче халіф на годину, а завтра можна далі практикувати всі антиєвропейські канони постсовєтського буття.

З дня подачі заявки на вступ в ЄС Україна повинна запровадити не день Європи, а рік Європи, а ще краще – п’ятирічку з автоматичним перепродовженням. Бо Європа є нашим безальтернативним геополітичним і цивілізаційним вибором. Ми там будемо не день, а вічно.

Тож треба звикати, що вступ в ЄС – це не винагорода за воєнну відсіч окупанту, а завдання перед самими собою. Причому довжелезний список завдань, які зводяться до єдиного: викорінювати все совєтське до основ, а чого самі не доганяєм – те запозичувати в успішніших зразків.

Я люблю повторювати цей лозунг: подолай себе – стань європейцем. Аби бути європейцем, нам треба перестати бути собою. Вбити в собі совок. Прищеплювати дещо інші цінності. Не мінятися – значить бути підіпсутими і далі сповідувати оту найгіршу буферну, пограничну ідентичність «ні вашим, ні нашим».

Наша війна – це війна за приналежність саме до європейської цивілізації. Сидіти однією дупою на двох стільцях між Європою і азіопою вже не можна. Третього варіанту на кшталт «посередині» – не існує. Бути нейтральними – це бути з Росією або під Росією. Ми не є крайня країна зі Сходу – ми є східний край Європи. Це історичний шанс повністю, з корінням вирватися з російської орбіти. І я бачу лише дві причини цього не робити: або лінь, або відверта колаборація з ордою.

Я би навішав на віце-прем’єрку з питань євроінтеграції додаткові повноваження вести не лише всі реформи, пов’язані зі вступом в ЄС, але й розпочати масштабну кампанію європофілії. З поясненнями й пропагандою європейських цінностей, до яких ми повинні примкнути.

Бо не вийде бути в ЄС і мати «свій третій шлях» із корупції, закручування гайок, цілого букету -фобій, потурання незнанню державної мови чи національної історії, блокування антикорупційних органів і централізації всіх медіа.

Назватися Європою замало. Треба бути Європою. Не один день, а 365/24/7.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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