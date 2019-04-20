Звернення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія щодо голосування на виборах президента

Митрополит Епіфаній

Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє

Дорогі брати і сестри! Шановні співвітчизники!

21 квітня 2019 року відбудеться повторне голосування на виборах Президента України. З двох кандидатів, які під час голосування 31 березня здобули найбільшу підтримку виборців, українському народу належить обрати Главу держави. Тож цього дня ми, як громадяни України, маємо прийти на виборчі дільниці, зробити вільний, свідомий, і особливо підкреслю — в

ідповідальний вибір. Дар свободи та можливість обирати — не можна змарнувати. Адже голос на виборах— це цінність, це видимий прояв нашої свободи, тому не можна ставитися до нього легковажно.



Перед тим, як проголосувати, закликаю добре зважити, обміркувавши передвиборчі програми та досягнення кандидатів з огляду на повноваження Президента України як Глави держави, Верховного головнокомандувача і гаранта Конституції, оскільки від результатів голосування залежить доля країни та усіх нас.

Особливо слід зважити на те, що вже шостий рік Україна обороняється проти зовнішньої агресії. Це означає, що окрім звичайних для кожного глави держави повсякденних обов‘язків, Президент повинен буде забезпечувати захист нашої свободи від агресії з боку Росії, щоденно давати відсіч її військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним зазіханням на нашу державу, наближати Україну до перемоги, до відновлення територіальної цілісності, досягти справедливого миру.



Дорогі виборці! Знову, як і під час усіх попередніх голосувань на виборах, закликаю: не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями.



Наше спільне завдання — зберегти державність, незалежність і єдність України, продовжити обраний нами та закріплений у Конституції шлях європейського розвитку. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями.



Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє. Усвідомлений, відповідальний, чесний вибір під час голосування 21 квітня — наш внесок у досягнення перемоги та миру для України, побудови її кращого майбутнього.



Тож просимо у Господа натхнення для українського народу зробити вірний і відповідальний вибір. Щоби Бог силою Своєю відігнав дух неправди і омани, втихомирив пристрасті, зруйнував всі злі задуми, проти країни нашої супротивниками спрямовані, подав кожному з нас духа мудрості та в любові до України всіх нас утвердив. Щоби так від Господа навчені, ми зробили вибір свій згідно з Його волею.



Бажаю всім мудрості та закликаю на добру справу Боже благословення!



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