Обмін полоненими: дурість чи зрада?

Володимир Путін

Солдат шкода. Але солдат на генералів не обмінюють

Можно ли предполагать, что, вопреки здравому смыслу, через некоторое время станет понятен бесспорный выигрыш для Украины от состоявшегося обмена? Ни в коем случае – чудес не бывает, гадкий утёнок становится прекрасным лебедем только в сказках Андерсена.

То, что произошло – обмен 7 сентября – это кажется безусловным стопроцентным чьим-то предательством. Россия торжествует, противная сторона не только избавила её от катастрофы в связи с надвигавшимся беспрецедентным международным давлением в виду невыполнения решения гамбургского суда, а также с последствиями необходимого допроса в Голландии уникального и решающего свидетеля Цемаха, но и чудесным образом практически получила в свои руки победу в конфликте с Украиной.

Разумеется, Запад теперь, по обыкновению деликатно, без шума оставит Украину один на один со своей восточной соседкой, поскольку помогать тому, кто сам не хочет бороться и готов к любым уступкам врагу нелогично.

Войны без жертв не бывает. Универсальный способ гибридного предательства – прикрываясь необходимостью освобождения пленных, сдать все свои козыри. Цена вопроса, какова цена вопроса?

Солдата жалко. Но солдата на генерала не меняют.

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