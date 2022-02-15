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    Безпека України не в Будапештському меморандумі

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    5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум - Безпека України не в Будапештському меморандумі
    5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум
    фото: АР

    Будь-які домовленості – письмові чи усні – з Російською Федерацією є нікчемними

    Заклик до застосування положень Будапештського меморандуму від 1994 року не є новим. Звісно ж це питання опрацьовувалось ще з перших днів російської агресії 2014 року і Україна неодноразово зверталася до країн-підписантів щодо проведення невідкладних безпекових консультацій за порушення «будапештських зобов’язань». Цей документ також використовувався як один з основних аргументів для ініціювання чисельних консультацій на всіх рівнях з нашими західними партнерами, в першу чергу США та Великою Британією.

    Проте, як засвідчила попередня практика, проблема не у форматі, чи домовленості, не в Будапешті чи Мінську, а в Росії, Кремлі і особисто Путіні. Мирному процесу сьогодні бракує політичної волі Путіна і саме в цьому проблема. Будапештський меморандум лише підтвердив той факт, що будь-які домовленості – письмові чи усні – з Російською Федерацією є нікчемними і Росія за першої ліпшої нагоди розірве їх на шматки.

    Виходимо з того, що консультації на будь-яких майданчиках і в будь-яких форматах не є зайвими, а надто за нинішніх умов. Проте, слід усвідомлювати, що «будапештський трек» не зможе стати основним для України у питанні зміцнення безпеки, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Його цінність бачу, в першу чергу, у зміцненні нашої доказової бази в міжнародних судах при розгляді позовів України щодо порушення Росією норм міжнародного права.

    А фундаментальним завданням було і залишається забезпечення вступу України до Північноатлантичного альянсу, що і є єдиною справжньою надійною гарантією збереження незалежності та суверенітету і зміцнення української державності на осяжну історичну перспективу. Саме тому за моєю ініціативою курс на членство в НАТО був включений до Конституції України і є обов’язковим до виконання українською владою.

    Закликаю українських чиновників утримуватись від спекуляцій на тему можливих компромісів у питанні євроатлантичного майбутнього України, а у прискореному темпі досягати відповідних політичних та технічних критеріїв, не піддаючись на шантаж Кремля.

    Безпека України не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: Росія США НАТО Меморандум Україна озброєння безпека
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    Безпека України не в Будапештському меморандумі