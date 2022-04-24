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    Бог воскресне у формі ЗСУ

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    Бог носить форму ЗСУ - Бог воскресне у формі ЗСУ
    Бог носить форму ЗСУ

    Бога немає серед брехливих та продажних попів

    Мовою оригіналу

    Бога нет.

    Он умер.

    В Мариуполе и Буче.

    В Ирпене и Чернигове.

    Бог умер.

    Его нет среди бородатых подонков в рясах, до сих пор упоминающих при богослужении кирилла.

    Сатану в людском обличье.

    Бог умер.

    Среди «патриотов» попов, сидящих на зарплате у трусливых криминальных авторитетов, таких, как Нарик и Умка.

    Бог умер.

    Извините, если я вас обидел.

    Но это правда.

    «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты»(с)

    Бога нет.

    Особенно среди лживых и продажных попов.

    Вне зависимости от их патриархата.

    Сегодня меня не будет ни в одной церкви.

    Но Бог воскреснет.

    Завтра.

    И он носит форму ЗСУ.

    Я знаю точно.

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    Джерело: блог Бориса Філатова

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
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    Бог воскресне у формі ЗСУ