Бог воскресне у формі ЗСУ
Бога немає серед брехливих та продажних попів
Мовою оригіналу
Бога нет.
Он умер.
В Мариуполе и Буче.
В Ирпене и Чернигове.
Бог умер.
Его нет среди бородатых подонков в рясах, до сих пор упоминающих при богослужении кирилла.
Сатану в людском обличье.
Бог умер.
Среди «патриотов» попов, сидящих на зарплате у трусливых криминальных авторитетов, таких, как Нарик и Умка.
Бог умер.
Извините, если я вас обидел.
Но это правда.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты»(с)
Бога нет.
Особенно среди лживых и продажных попов.
Вне зависимости от их патриархата.
Сегодня меня не будет ни в одной церкви.
Но Бог воскреснет.
Завтра.
И он носит форму ЗСУ.
Я знаю точно.
Джерело: блог Бориса Філатова