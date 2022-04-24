Бог воскресне у формі ЗСУ

Бога немає серед брехливих та продажних попів

Мовою оригіналу

Бога нет.

Он умер.

В Мариуполе и Буче.

В Ирпене и Чернигове.

Бог умер.

Его нет среди бородатых подонков в рясах, до сих пор упоминающих при богослужении кирилла.

Сатану в людском обличье.

Бог умер.

Среди «патриотов» попов, сидящих на зарплате у трусливых криминальных авторитетов, таких, как Нарик и Умка.

Бог умер.

Извините, если я вас обидел.

Но это правда.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты»(с)

Бога нет.

Особенно среди лживых и продажных попов.

Вне зависимости от их патриархата.

Сегодня меня не будет ни в одной церкви.

Но Бог воскреснет.

Завтра.

И он носит форму ЗСУ.

Я знаю точно.

Джерело: блог Бориса Філатова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.