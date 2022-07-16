Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків
Українці в багатьох містах розслабилися, вирішивши, що війна до них не добереться
Мовою оригіналу
С первого дня этой ужасной войны я честно и публично говорил, что на ней нет места женщинам, детям и старикам и кто может и хочет уехать – уезжайте.
В ответ хайпожеры – журналисты даже из серьезных медиа придумывали идиотские заголовки «Филатов обьявил в Днепре эвакуацию», а столичные начальники из-за этого предъявляли мне претензии в паникерстве.
С первого дня войны у меня не было никаких иллюзий в отношении нации убийц и мародеров.
Я говорил об этом из каждого утюга и единственный в Украине мэр получил уголовные дела как в РФ, так и в Беларуси одновременно, а в ответ распрекрасные и любимые земляки распространяли бредовые слухи, что «Днепр не бомбят и бомбить не будут, потому что местные евреи через Израиль с Путиным договорились, чтоб нас не трогали».
Нам ракетами развалили несколько раз аэропорт, лупили по всем окрестностям города, стреляли по мосту прямо в центре, разбомбили нефтебазу и СТО, но сограждане упорно продолжали игнорировать сигналы воздушной тревоги.
После трагедий Кременчуга и Винницы я очень надеялся, что хоть кто-то, но образумится.
Тщетно.
***
И вот прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей.
И началось.
«Нас всех убьют и мы все умрем»
«Спасите наших сопливых детей»
«Где ПВО?»
«Почему мэр, сука, не выкопал до сих пор бомбоубежища?».
***
Мне тяжело объяснять долго и безуспешно очевидные вещи, которые вроде как бы давно уже всем должны быть понятны, но я попробую еще раз.
- Это – война. ЭТО – ВОЙНА! Вы, бл@ть, понимаете, что это – война?!!! Как бы многие из вас не пытались гнать от себя эту мысль.
- Мы воюем с совершенно аморальными людьми, убийцами и мародерами. И как совершенно правильно сказал вчера наш президент, нас пытаются террором деморализовать и запугать.
- ПВО есть и работает. Поверьте, если бы его не было, то кошмар был бы гораздо более сильным. Кому интересны подробности, почитайте очень умное и обстоятельное последнее интервью Министра обороны Алексея Резникова. Там даже рассказывается про эффективность знаменитого «Железного купола», с которым вы все носитесь как дурак с писанной торбой, думая, что есть волшебная палочка, которую от вас прячут.
- Когда вам говорится про укрытия, то нужно понимать, что есть как минимум правило двух стен.
Что паркинг – это тоже укрытие.
И метро.
И даже цокольные этажи зданий.
Что по маршруту своего постоянного следования «дом/работа/пивнушка» нужно, как минимум, продумать места потенциальных укрытий.
Что в конце концов нех@й лазить возле админзданий, когда воздушная тревога.
Особенно в парке возле ОГА и облсовета.
Так лучше доходит?
***
И, да, мэр вам не сука и бомбоубежища на жилмассивах, особенно построенных на намытом песке, не выкопает.
Брежнев даже не смог этого сделать.
Хотя пугал весь мир ядерной дубиной.
И я не смогу.
***
И последний совет.
Когда у вас приступ истерики, то очень помогает перечисление денег.
Сергею Притуле на байрактары или Гене Корбану на грузовики для армии.
Джерело: блог Бориса Філатова