Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків

Українці в багатьох містах розслабилися, вирішивши, що війна до них не добереться

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С первого дня этой ужасной войны я честно и публично говорил, что на ней нет места женщинам, детям и старикам и кто может и хочет уехать – уезжайте.

В ответ хайпожеры – журналисты даже из серьезных медиа придумывали идиотские заголовки «Филатов обьявил в Днепре эвакуацию», а столичные начальники из-за этого предъявляли мне претензии в паникерстве.

С первого дня войны у меня не было никаких иллюзий в отношении нации убийц и мародеров.

Я говорил об этом из каждого утюга и единственный в Украине мэр получил уголовные дела как в РФ, так и в Беларуси одновременно, а в ответ распрекрасные и любимые земляки распространяли бредовые слухи, что «Днепр не бомбят и бомбить не будут, потому что местные евреи через Израиль с Путиным договорились, чтоб нас не трогали».

Нам ракетами развалили несколько раз аэропорт, лупили по всем окрестностям города, стреляли по мосту прямо в центре, разбомбили нефтебазу и СТО, но сограждане упорно продолжали игнорировать сигналы воздушной тревоги.

После трагедий Кременчуга и Винницы я очень надеялся, что хоть кто-то, но образумится.

Тщетно.

***

И вот прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей.

И началось.

«Нас всех убьют и мы все умрем»

«Спасите наших сопливых детей»

«Где ПВО?»

«Почему мэр, сука, не выкопал до сих пор бомбоубежища?».

***

Мне тяжело объяснять долго и безуспешно очевидные вещи, которые вроде как бы давно уже всем должны быть понятны, но я попробую еще раз.

Это – война. ЭТО – ВОЙНА! Вы, бл@ть, понимаете, что это – война?!!! Как бы многие из вас не пытались гнать от себя эту мысль. Мы воюем с совершенно аморальными людьми, убийцами и мародерами. И как совершенно правильно сказал вчера наш президент, нас пытаются террором деморализовать и запугать. ПВО есть и работает. Поверьте, если бы его не было, то кошмар был бы гораздо более сильным. Кому интересны подробности, почитайте очень умное и обстоятельное последнее интервью Министра обороны Алексея Резникова. Там даже рассказывается про эффективность знаменитого «Железного купола», с которым вы все носитесь как дурак с писанной торбой, думая, что есть волшебная палочка, которую от вас прячут. Когда вам говорится про укрытия, то нужно понимать, что есть как минимум правило двух стен.

Что паркинг – это тоже укрытие.

И метро.

И даже цокольные этажи зданий.

Что по маршруту своего постоянного следования «дом/работа/пивнушка» нужно, как минимум, продумать места потенциальных укрытий.

Что в конце концов нех@й лазить возле админзданий, когда воздушная тревога.

Особенно в парке возле ОГА и облсовета.

Так лучше доходит?

***

И, да, мэр вам не сука и бомбоубежища на жилмассивах, особенно построенных на намытом песке, не выкопает.

Брежнев даже не смог этого сделать.

Хотя пугал весь мир ядерной дубиной.

И я не смогу.

***

И последний совет.

Когда у вас приступ истерики, то очень помогает перечисление денег.

Сергею Притуле на байрактары или Гене Корбану на грузовики для армии.

Джерело: блог Бориса Філатова

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