  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борис Філатов
  4. Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків
рус
    Думки вголос

    Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З кожним днем від ворожих обстрілів страждають все більше мирних людей - Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків
    З кожним днем від ворожих обстрілів страждають все більше мирних людей
    фото: ДСНС

    Українці в багатьох містах розслабилися, вирішивши, що війна до них не добереться

    Мовою оригіналу

    С первого дня этой ужасной войны я честно и публично говорил, что на ней нет места женщинам, детям и старикам и кто может и хочет уехать – уезжайте.

    В ответ хайпожеры – журналисты даже из серьезных медиа придумывали идиотские заголовки «Филатов обьявил в Днепре эвакуацию», а столичные начальники из-за этого предъявляли мне претензии в паникерстве.

    С первого дня войны у меня не было никаких иллюзий в отношении нации убийц и мародеров.

    Я говорил об этом из каждого утюга и единственный в Украине мэр получил уголовные дела как в РФ, так и в Беларуси одновременно, а в ответ распрекрасные и любимые земляки распространяли бредовые слухи, что «Днепр не бомбят и бомбить не будут, потому что местные евреи через Израиль с Путиным договорились, чтоб нас не трогали».

    Нам ракетами развалили несколько раз аэропорт, лупили по всем окрестностям города, стреляли по мосту прямо в центре, разбомбили нефтебазу и СТО, но сограждане упорно продолжали игнорировать сигналы воздушной тревоги.

    После трагедий Кременчуга и Винницы я очень надеялся, что хоть кто-то, но образумится.

    Тщетно.

    ***

    И вот прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей.

    И началось.

    «Нас всех убьют и мы все умрем»

    «Спасите наших сопливых детей»

    «Где ПВО?»

    «Почему мэр, сука, не выкопал до сих пор бомбоубежища?».

    ***

    Мне тяжело объяснять долго и безуспешно очевидные вещи, которые вроде как бы давно уже всем должны быть понятны, но я попробую еще раз.

    1. Это – война. ЭТО – ВОЙНА! Вы, бл@ть, понимаете, что это – война?!!! Как бы многие из вас не пытались гнать от себя эту мысль.
    2. Мы воюем с совершенно аморальными людьми, убийцами и мародерами. И как совершенно правильно сказал вчера наш президент, нас пытаются террором деморализовать и запугать.
    3. ПВО есть и работает. Поверьте, если бы его не было, то кошмар был бы гораздо более сильным. Кому интересны подробности, почитайте очень умное и обстоятельное последнее интервью Министра обороны Алексея Резникова. Там даже рассказывается про эффективность знаменитого «Железного купола», с которым вы все носитесь как дурак с писанной торбой, думая, что есть волшебная палочка, которую от вас прячут.
    4. Когда вам говорится про укрытия, то нужно понимать, что есть как минимум правило двух стен.

    Что паркинг – это тоже укрытие.

    И метро.

    И даже цокольные этажи зданий.

    Что по маршруту своего постоянного следования «дом/работа/пивнушка» нужно, как минимум, продумать места потенциальных укрытий.

    Что в конце концов нех@й лазить возле админзданий, когда воздушная тревога.

    Особенно в парке возле ОГА и облсовета.

    Так лучше доходит?

    ***

    И, да, мэр вам не сука и бомбоубежища на жилмассивах, особенно построенных на намытом песке, не выкопает.

    Брежнев даже не смог этого сделать.

    Хотя пугал весь мир ядерной дубиной.

    И я не смогу.

    ***

    И последний совет.

    Когда у вас приступ истерики, то очень помогает перечисление денег.

    Сергею Притуле на байрактары или Гене Корбану на грузовики для армии.

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ігноруєте повітряну тривогу? Тоді будьте готові до сумних наслідків