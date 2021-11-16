Українцям не треба радити, як правильно жити

Як часто ми стикаємось з тим, що в наше життя лізуть «знавці всього на світі»

Не треба давати пораду, коли цього не просять. Люди самі зрозуміють, як їм жити. Краще займіться власними справами

Мовою оригіналу

Страна Советов.

…

К чему я так и не смог привыкнуть за время своего мэрства, так это к бесконечным советам.

Безусловно, это прекрасно, что народ у нас стал политически сознательным, активно участвующим в жизни территориальной громады и требующим общественного контроля над деятельностью чиновников.

Но я не об этом.

…

А о социальном феномене, который выражается в том, что десятки (если не сотни) тысяч людей в нашей стране почему-то решили, что они точно знают, что нужно делать другим.

При чём не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни и даже на персональной странице в соцсетях.

И поэтому, эти обладатели сакральных знаний решили бесцеремонно лезть в чужую жизнь.

Не буду далеко ходить, а приведу пару примеров из буквально вчерашней переписки.

…

Пишет незнакомая дама.

Очень вежливо, связанно, с хорошей речью.

Настоятельно рекомендует мне исправить фамилию покойного Бориса Ивановича Холода на «Холодов». Якобы, я ошибся и выглядит это нехорошо.

Я тупо смотрю в собственный телефон и не могу понять, как я мог перепутать фамилию человека, который был товарищем моего покойного отца и которого я помню с детства.

Может описка?

Дама настаивает, говорит, что она преподаватель французского языка и обладатель какой-то «Пальмовой ветви».

Я продолжаю тупо смотреть в телефон и не понимаю о чем речь. Захожу в настройки «История правок» и вижу, что фамилия «Холод» изначально была написана правильно.

Но дама всё равно настаивает, что я в начале ошибся, а лишь потом фамилию исправил. И я вдруг понимаю, что с головой всё-таки не в порядке не у меня, а у дамы…

…

Пишет знакомый гражданин.

Вернее, не гражданин, а старый товарищ, который «надцать» лет назад уехал жить в Японию и обрёл там нирвану.

Обретя нирвану, он решил, что теперь я должен все бросить и начать оцифровывать областные архивы.

Мы же бывшие историки и поэтому даже на госслужбе должны думать о науке.

Как объяснить старому товарищу, обретшему нирвану, что я не могу оцифровывать областные архивы только потому, что они не принадлежат территориальной громаде Города, а являются чужой собственностью – я не знаю.

Он переживает за отечественную науку.

Из Японии.

И поэтому нарезает мне оттуда задачи.

Мне же просто нечего делать.

Поэтому я должен все бросить и начать оцифровывать областные архивы.

Хорошо хоть не государственные.

…

А потом пишет уже незнакомый гражданин.

Что я должен выключить отопление.

Что на улице +19, цена на газ запредельная и платежки неподъёмные будут.

Как будто это не я ещё десять дней назад орал на каждом углу и из каждого утюга: «Люди дорогие, потерпите немного, оденьте носочки/свитерки».

А в ответ все бегали и кричали: «Падла, включи отопление! Мы мёрзнем!»

Как объяснить незнакомому гражданину, пассионарию и умнице, борющемуся у себя в ФБ за свободную Беларусь и требовавшего отставки Авакова, что ОНО, $%@&*, ТАК НЕ РАБОТАЕТ?!!

Что централизованное отопление – это система.

Гребанная СИСТЕМА, которую нельзя каждый раз ВКЛ/ВЫКЛ, как этого хочется прогрессивным трудящимся.

Что ее в раз сезон запускают/заполняют/развоздушивают/подают давление/убирают порывы и пр.пр. и также эту систему ОДИН раз в конце сезона отключают.

Что у мэра нет в кабинете рубильника управления отоплением в Городе размером в 400 с лишним квадратных километров.

Больше по площади, чем Харьков и Одесса.

…

Я б не нервничал так сильно, если бы неравнодушный незнакомый гражданин был один.

Но таких граждан nomen illis legio, что в переводе с латыни означает «очень много».

Им каждый отопительный сезон рассказываешь одни и те же элементарные вещи, а они тебя не слышат, но в ответ дают умные советы.

…

Но я опять не об этом.

А о том, что я никому не даю советы.

От слова «вообще».

Безусловно, как человек с двумя университетскими образованиями, доктор наук, заслуженный журналист Украины, корпоративный адвокат, бывший парламентарий, госуправленец и вообще энциклопедист, двухметровый блондин с голубыми глазами и очень скромный человек, я имею полное моральное право это делать.

Но не делаю.

Хотя могу.

Имею и опыт, и знания поучать всех: от Президента с министрами до подчинённых мне дворников.

Но не поучаю.

И я не советую ни докторам, ни автомеханикам, ни военным, ни маникюршам, ни оперуполномоченным, ни рубщикам мяса на базаре, что они должны делать.

А также не рекомендую всем вышеперечисленным товарищам с кем им жить, с кем дружить, с кем спать и что писать у себя в фейсбуках.

…

Я просто предпочитаю работать.

И, наверное, поэтому, за что бы я не брался в этой жизни, у меня всё получалось…

…

А, во.

Кстати.

Вакцинируйтесь.

Это не совет. Это – приказ.

:)))

Джерело: блог Бориса Філатова

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