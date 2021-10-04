Ті пляшки, що цей чоловік викидає у річку будуть розкладатись сотнями років

Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку ситуація не зміниться

Ви дивуєтеся, чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках. Ось вам приклад.

Національний парк «Синевир». Це унікальна візитна картка Карпат! Чоловік на берег річки викидає сміття. На питання, що це ви робите, у нього відповідь – «річка забере». Ті пляшки, що він викидає будуть розкладатися сотнями років.

Це малесенький приклад з тисячі таких, що трапляються щодня! Повірте мені. Я не помилився – саме щодня, таких прикладів тисячі.

Можна хоч 100 років гуляти пустелею. Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку – без цих трьох базових речей ситуація не зміниться. Ми вже 30 років ходимо. Результат бездіяльності на відео.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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