Чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках
Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку ситуація не зміниться
Ви дивуєтеся, чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках. Ось вам приклад.
Національний парк «Синевир». Це унікальна візитна картка Карпат! Чоловік на берег річки викидає сміття. На питання, що це ви робите, у нього відповідь – «річка забере». Ті пляшки, що він викидає будуть розкладатися сотнями років.
Це малесенький приклад з тисячі таких, що трапляються щодня! Повірте мені. Я не помилився – саме щодня, таких прикладів тисячі.
Можна хоч 100 років гуляти пустелею. Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку – без цих трьох базових речей ситуація не зміниться. Ми вже 30 років ходимо. Результат бездіяльності на відео.
Джерело: блог Єгора Фірсова