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    Думки вголос

    Чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Ті пляшки, що цей чоловік викидає у річку будуть розкладатись сотнями років - Чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках
    Ті пляшки, що цей чоловік викидає у річку будуть розкладатись сотнями років

    Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку ситуація не зміниться

    Ви дивуєтеся, чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках. Ось вам приклад.

    Національний парк «Синевир». Це унікальна візитна картка Карпат! Чоловік на берег річки викидає сміття. На питання, що це ви робите, у нього відповідь – «річка забере». Ті пляшки, що він викидає будуть розкладатися сотнями років.

    Це малесенький приклад з тисячі таких, що трапляються щодня! Повірте мені. Я не помилився – саме щодня, таких прикладів тисячі.

    Можна хоч 100 років гуляти пустелею. Без нового законодавства, жорстких штрафів та освіти з дитячого садочку – без цих трьох базових речей ситуація не зміниться. Ми вже 30 років ходимо. Результат бездіяльності на відео.

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: екологія сміття річка
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    Чому у нас сміття в озерах, заповідниках та ріках