У столиці знову смог: Київ у ТОП-15 міст світу з найбруднішим повітрям

У столиці повітря нездорове для чутливих груп

Станом на ранок 4 жовтня Київ перебуває на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 90 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «нездоровий для чутливих груп», а подекуди «нездоровий» і «дуже нездоровий».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих груп».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня Київ знаходився на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.