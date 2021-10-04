  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці знову смог: Київ у ТОП-15 міст світу з найбруднішим повітрям

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Над Києвом спостерігається смог - У столиці знову смог: Київ у ТОП-15 міст світу з найбруднішим повітрям
    Над Києвом спостерігається смог
    Фото з відкритих джерел

    У столиці повітря нездорове для чутливих груп

    Станом на ранок 4 жовтня Київ перебуває на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 90 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair

    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України рівень забруднення повітря «нездоровий для чутливих груп», а подекуди «нездоровий» і «дуже нездоровий».

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих груп».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Нагадаємо, вранці 1 жовтня Київ знаходився на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Читайте також: Життя в протигазі. Чому в Києві тепер тяжко дихати?
    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці знову смог: Київ у ТОП-15 міст світу з найбруднішим повітрям