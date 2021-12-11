Помер найвідоміший білоруський диригент

На 75-му році життя помер білоруський диригент Михайло Фінберг

Українці пам'ятають Фінберга за фестивалем «Слов'янський базар» та шоу «Вгадай мелодію»

На 75-му році життя помер відомий білоруський диригент Михайло Фінберг. Про це повідомив у суботу, 11 грудня, телеканал «ОНТ».

«На 75-му році життя помер диригент, народний артист Білорусі Михайло Фінберг», – йдеться у повідомленні.

Причина смерті не називається. Прощання з Фінбергом відбудеться 13 грудня в Білоруській державній філармонії у Мінську.

Михайло Фінберг народився 21 лютого 1947 року в місті Мозир. Він закінчив Білоруську державну консерваторію за спеціальністю «тромбон», а також аспірантуру при тому самому навчальному закладі за спеціальністю «оркестрове диригування». З 1987 року Фінберг був художнім керівником та директором Державного концертного оркестру Білорусії.

Українцям Михайло Фінберг відомий за фестивалем «Слов'янський базар» та шоу «Вгадай мелодію».

Нагадаємо, легендарна дикторка «Українського радіо», заслужена артистка України Світлана Горлова, голос якої понад 50 років лунав в ефірі, померла на 86-му році життя. Вона першою читала радіодиктант національної єдності, головні випуски новин і радіожурнал «Слово».

Як відомо, раніше у харківській підземці помер диктор – «голос метро».

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