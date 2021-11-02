Світ готується до масштабної зеленої модернізації

Де знайти мільярди доларів на екомодернізацію та адаптацію до змін клімату?

Де знайти мільярди доларів на екомодернізацію та адаптацію до змін клімату?

За останні десять років кількість екологічних катастроф – повені, посухи, пожежі – збільшилась удвічі

Вчора почався важливий захід, від якого напряму залежить доля людства, – Кліматичний саміт ООН у Глазго.

Тут присутні усі, кого ви знаєте з відомих політичних осіб, від Джо Байдена до Грети Тунберг. Королева Єлизавета II збиралася приїхати, але за рекомендацією лікарів залишилася вдома.

Володимир Зеленський виступив із заявою, презентуючи амбіції та плани України в кліматичній політиці.

Саме тут уряди будуть домовлятися, на скільки і як вони будуть скорочувати викиди парникових газів у різних секторах економіки. І як результат – проводити масштабну зелену модернізацію.

Основна причина заходу, думаю, усім зрозуміла. За останні десять років кількість екологічних катастроф – повені, посухи, пожежі – збільшилась удвічі. Ці негоди забрали тисячі людських життів по всьому світу. І тенденція на майбутнє невтішна.

Тож питання не стоїть, чи проводити екологічну модернізацію, чи ні. Питання – як швидко.

Три ключові питання заходу:

Перше. Як скоротити викиди парникових газів?

Друге. Як збільшити виробництво відновлюваної енергії?

Третє. Де знайти мільярди доларів, особливо для країн, що розвиваються, на екомодернізацію та адаптацію до змін клімату?

Перед від’їздом до Глазго Джо Байден оприлюднив свій план, який назвав планом «інвестицій у майбутнє країни» у розмірі 1,75 трильйонів (!) доларів.

555 мільярдів – на боротьбу зі зміною клімату, розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективність.

І увага! Майже 400 мільярдів – на безкоштовну дошкільну освіту для майбутніх поколінь, яка, скоріш за все, буде включати й еко-просвіту.

Це вам як приклад, як передові країни інвестують у власне майбутнє.

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Джерело: блог Єгора Фірсова

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