Світ готується до масштабної зеленої модернізації
За останні десять років кількість екологічних катастроф – повені, посухи, пожежі – збільшилась удвічі
Вчора почався важливий захід, від якого напряму залежить доля людства, – Кліматичний саміт ООН у Глазго.
Тут присутні усі, кого ви знаєте з відомих політичних осіб, від Джо Байдена до Грети Тунберг. Королева Єлизавета II збиралася приїхати, але за рекомендацією лікарів залишилася вдома.
Володимир Зеленський виступив із заявою, презентуючи амбіції та плани України в кліматичній політиці.
Саме тут уряди будуть домовлятися, на скільки і як вони будуть скорочувати викиди парникових газів у різних секторах економіки. І як результат – проводити масштабну зелену модернізацію.
Основна причина заходу, думаю, усім зрозуміла. За останні десять років кількість екологічних катастроф – повені, посухи, пожежі – збільшилась удвічі. Ці негоди забрали тисячі людських життів по всьому світу. І тенденція на майбутнє невтішна.
Тож питання не стоїть, чи проводити екологічну модернізацію, чи ні. Питання – як швидко.
Три ключові питання заходу:
- Перше. Як скоротити викиди парникових газів?
- Друге. Як збільшити виробництво відновлюваної енергії?
- Третє. Де знайти мільярди доларів, особливо для країн, що розвиваються, на екомодернізацію та адаптацію до змін клімату?
Перед від’їздом до Глазго Джо Байден оприлюднив свій план, який назвав планом «інвестицій у майбутнє країни» у розмірі 1,75 трильйонів (!) доларів.
555 мільярдів – на боротьбу зі зміною клімату, розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективність.
І увага! Майже 400 мільярдів – на безкоштовну дошкільну освіту для майбутніх поколінь, яка, скоріш за все, буде включати й еко-просвіту.
Це вам як приклад, як передові країни інвестують у власне майбутнє.
Джерело: блог Єгора Фірсова