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    Байден потрапив у курйоз під час міжнародної конференції (відео)

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    Президент США із заплющеними очима потрапив до об'єктиву журналістів - Байден потрапив у курйоз під час міжнародної конференції (відео)
    Президент США із заплющеними очима потрапив до об'єктиву журналістів
    фото: BBC

    Відоме медіа опублікувало відео очільника США із заплющеними очима

    Під час кліматичної конференції COP26 у шотландському Глазго очільник США Джозеф Байден сидів із заплющеними очима. Про це повідомляє BBC. Видання також оприлюднило відповідне відео.

    Під час виступу одного зі спікерів очі американського президента були заплющені. За однією з версій, американський лідер просто прикрив їх. За іншою, очільнік США задрімав.

    Слід зазначити, що Джозеф Байден час від часу стає об’єктом жартів медіа через свій поважний вік.

    Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

    Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

    Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

    Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.

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    Теги: США Джозеф Байден ООН президент
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    Байден потрапив у курйоз під час міжнародної конференції (відео)