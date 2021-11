Байден потрапив у курйоз під час міжнародної конференції (відео)

Під час кліматичної конференції COP26 у шотландському Глазго очільник США Джозеф Байден сидів із заплющеними очима. Про це повідомляє BBC. Видання також оприлюднило відповідне відео.

Під час виступу одного зі спікерів очі американського президента були заплющені. За однією з версій, американський лідер просто прикрив їх. За іншою, очільнік США задрімав.

Was President Biden asleep or just resting his eyes at the COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55