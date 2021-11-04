Відмовитися від вугілля до 2035 року – зобов'язання, яке взяла на себе Україна
Найшкідливіші викиди у повітря йдуть саме від спалення вугілля
У Глазго Україна приєдналася до ініціативи Британії та Канади і бере на себе зобов’язання відмовитися від вугілля до 2035 року!
Ми підтримали ініціативу PPCA, в яку вже входить понад 30 країн і це дуже важливо!
Найшкідливіші викиди у повітря йдуть саме від спалення вугілля!
У повітря потрапляє половина таблиці Менделєєва – сірка, свинець, пил, формальдегід тощо.
Все це проходить через наші легені.
Як результат – алергії, легеневі хвороби, в тому числі онкологія!
Відмова від вугілля важлива і з економічних причин. В першу чергу тому, що вугільна галузь в Україні останні півтора десятка років є глибоко збитковою. Вугільні шахти – вже давно не виконують ту роль, яка була 50 років тому.
Тільки за останні роки з українського бюджету пішло понад мільярд (!) доларів на дотації вугільним підприємствам.
Про збитки здоров’ю від викидів – я взагалі мовчу. Їх важко оцінити, бо це хвороби і смерті від отруєного повітря.
Тому таке рішення України – важливий крок у сучасне майбутнє!
Джерело: блог Єгора Фірсова