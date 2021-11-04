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    Думки вголос

    Відмовитися від вугілля до 2035 року – зобов'язання, яке взяла на себе Україна

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

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    Відмова від вугілля важлива і з економічних причин - Відмовитися від вугілля до 2035 року – зобов'язання, яке взяла на себе Україна
    Відмова від вугілля важлива і з економічних причин

    Найшкідливіші викиди у повітря йдуть саме від спалення вугілля

    У Глазго Україна приєдналася до ініціативи Британії та Канади і бере на себе зобов’язання відмовитися від вугілля до 2035 року!

    Ми підтримали ініціативу PPCA, в яку вже входить понад 30 країн і це дуже важливо!

    Найшкідливіші викиди у повітря йдуть саме від спалення вугілля!

    У повітря потрапляє половина таблиці Менделєєва – сірка, свинець, пил, формальдегід тощо.

    Все це проходить через наші легені.

    Як результат – алергії, легеневі хвороби, в тому числі онкологія!

    Відмова від вугілля важлива і з економічних причин. В першу чергу тому, що вугільна галузь в Україні останні півтора десятка років є глибоко збитковою. Вугільні шахти – вже давно не виконують ту роль, яка була 50 років тому.

    Тільки за останні роки з українського бюджету пішло понад мільярд (!) доларів на дотації вугільним підприємствам.

    Про збитки здоров’ю від викидів – я взагалі мовчу. Їх важко оцінити, бо це хвороби і смерті від отруєного повітря.

    Тому таке рішення України – важливий крок у сучасне майбутнє!

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: екологія вугілля хвороби онкологія
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    Відмовитися від вугілля до 2035 року – зобов'язання, яке взяла на себе Україна