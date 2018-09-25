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    Думки вголос

    Дружина Турчинова продовжує вірити в теорію змови та воювати з гомодиктатурою

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ганна Турчинова - Дружина Турчинова продовжує вірити в теорію змови та воювати з гомодиктатурою
    Ганна Турчинова

    Теорії змови, віра в які властива українським чиновникам, демонструє вкрай низький рівень критичного мислення

    Мовою оригіналу

    Жена Турчинова продолжает воевать с гомодиктатурой. И видит своим врагом всю мировую закулису. В том числе Ротшильдов, Рокфелеров и незабываемого Сороса. Который даже в свои 90 лет продолжает страшно пугать нежные души. В общем, полный набор скреп русского мира. Можно включить российские каналы и услышать весь тот набор бреда, который генерирует и жена Турчинова. И если для 16-го века или 12-го это было нормой, вместе с плоской землей например, то в 21-м веке это уже страшно.

    Страшно не то, что у Турчинова такая жена. Любовь зла. Факт известный. Страшно то, что он наверняка сам так думает. А значит так может думать больше половины украинской элиты. Ведь они тянутся к другу другу, общаются с друг другом. Мы ругаем их за отсутствие ценностей, что коррупция для них и не проблема вовсе, но беда ведь гораздо глубже. Эти люди реально верят в теории заговора. Как россияне могут верить в то, что Америка спит и видит, как добраться до их ресурсов, так и украинские «можновладци» могут на полном серьезе верить в гомозаговор, масонов, рептилоидов и планы изничтожения населения Украины. А потом мы видим в телевизоре фриков, которые приходят и говорят, что Европа хочет довести население Украины до 10 млн. И непонятно, как такой бред можно слушать и генерировать. Но если понять, что так думают не только фрики в телевизоре, но и большие чиновники, то многое становится ясно.

    Нас всех пугают крепкие хозяйственники и популисты. Они губительны для экономики. Они годами делали страну беднее. И результаты их работы очевидны. Но может быть еще страшнее это то, что власти Украины живут в средневековье. И для лучшего отличия политика здорового человека от политика курильщика является Уляна Супрун, которая одна из немногих представляет в украинском правительстве цивилизацию. И просто озвучивает то, что давно известно в мире. И можно сколько угодно смеяться над обучающими постами, что она говорит банальные вещи, что это не дело министра, но ее посты – это прививки от безумия. Безумия, царящего в голове в том числе и украинских властей. Потому что они часть украинского общества. Может быть ненависть всех этих крепких хозяйственников к Супрун вызвана еще и тем, что она для них реально человек с другой планеты. Чужая. Равно как и большая часть наших депутатов стала бы городскими сумасшедшими в цивилизованном мире. И для цивилизованного человека, попадающего к туземцам и варварам, естественно говорить о том, что фотография не забирает душу у того, кого фотографируют. Также естественно говорить, что прививки – это полезно. И манту мочить можно. Хотя в этом тоже можно узреть гомозаговор. И попытку мировой закулисы извести украинцев. Замочив их манту и простудив на сквозняке. После которого сразу стают геями.

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    Мы можем сколько угодно убеждать себя, что мы отличаемся от россиян и смеяться над ними. Но когда мы живем в рамках тех же скреп, что и русские, то вряд ли мы можем сильно отличаться от них. И путь в Европу, это не только чистые подъезды и клозеты, но и чистые мозги. Очищенные от скреп. Потому что невозможно быть успешным в современном мире если у вас мозги застряли в средневековье. Потому что обязательным атрибутом цивилизации и успешности в современном мире является толерантность и уважение к другой личности. Просто надо принять этот факт. И сделать выбор. Оставаться в своем личном средневековье или сделать шаг навстречу цивилизации. И помните, что варвары и туземцы никогда в глобальном мире ничего не получали кроме бусинок.

    Почему еще это пугает? Потому что теории заговора, вера в которые присуща украинским чиновникам, демонстрирует крайне низкий уровень критического мышления. То что легко простить бабушкам на лавочке у подъезда нельзя принимать у управленцев наивысшего уровня. Потому что отсутствие критического мышления выражается не только в безумных статьях о гомодиктатуре. Но и в каждодневном принятии решений. Которые очень часто нельзя понять. Потому что анализировать пытаешься разумных людей. А оказывается, что люди немного из средневековья. И они просто не в силах принимать умные решения, ведь видят мир через призму теорий заговора. А это все очень дорого стоит стране. Стране, с высоким потенциалом и крайне слабым менеджментом. Которая очень остро нуждается во внешнем управлении. Хотя бы для того, чтобы в 21-м веке страной управляли люди из 21-го века.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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