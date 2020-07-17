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    Думки вголос

    Монобільшість одночасно вимагає дешеву іпотеку і забороняє банкам забирати заставне майно

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Монобільшість одночасно вимагає дешеву іпотеку і забороняє банкам забирати заставне майно

    Ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть

    Мовою оригіналу

    Монобольшинство: мы требуем ипотеку, и подешевле.
    Монобольшинство: голосует за мораторий на взыскание квартир по ипотечным кредитам.

    Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Как можно требовать ипотеку и запрещать банкам забирать залог? Кто будет кредитовать из банков в таком случае? Ну, конечно, кроме гос банков, которым можно дать команду.

    Но только тогда можно сразу голосовать и за то, чтобы миллиарды денег налогоплательщиков снова отправились в топку государственных банков, которым опять не вернут кредиты.

    Хотя, это похоже на план. Дать кредиты всем, особенно друзьям, и по дешевле. А дальше хоть трава не расти. Все равно страна богатая. Заплатит и за это. Раньше ведь платили.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада банки партія Слуга народу
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