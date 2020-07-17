Монобільшість одночасно вимагає дешеву іпотеку і забороняє банкам забирати заставне майно

Ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть

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Монобольшинство: мы требуем ипотеку, и подешевле.

Монобольшинство: голосует за мораторий на взыскание квартир по ипотечным кредитам.

Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Как можно требовать ипотеку и запрещать банкам забирать залог? Кто будет кредитовать из банков в таком случае? Ну, конечно, кроме гос банков, которым можно дать команду.

Но только тогда можно сразу голосовать и за то, чтобы миллиарды денег налогоплательщиков снова отправились в топку государственных банков, которым опять не вернут кредиты.

Хотя, это похоже на план. Дать кредиты всем, особенно друзьям, и по дешевле. А дальше хоть трава не расти. Все равно страна богатая. Заплатит и за это. Раньше ведь платили.