Поліція стягнула додаткові сили у центр Києва (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля Ради стоїть кордон поліції Фото: Нацполіція

Правоохоронці заступили на чергування у посиленому режимі

Поліція посилила заходи безпеки у середмісті столиці у зв’язку із проведенням масових акцій, зокрема, під стінами Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі. Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити порушень публічної безпеки та порядку», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 17 липня, біля будівлі Верховної Ради проходить акція на захист української мови через намір парламенту ухвалити антимовний законопроєкт №2362 авторства «слуги народу» Максима Бужанського. Під Радою зібрались близько тисячі людей.

Під час акції сталась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями.

Нагадаємо, 16 липня під стінами Верховної Ради теж пройшов мітинг на захист української мови.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».