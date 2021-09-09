«Вагнергейт». Нардеп: Офіс Зеленського тисне на медіа, щоб вони замовчували розслідування CNN

Депутатка наголосила, що «вагнергейт» – це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави

Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо «вагнерівців». Таку заяву з трибуни Верховної Ради зробила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Після резонансного матеріалу CNN Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера сучасності, який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби», – наголосила нардепка.

«Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття МН17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом з нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент», – додала Геращенко.

Вона зазначила, що «явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку-Путіну».

«Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд «Повернись живим» на реабілітацію наших військових», – зауважила співголова «Європейської солідарності».

Вона зауважила, що журналіст CNN, який написав про «вагнергейт», у квітні 2021 року їздив із Зеленським на передову, а нині Банкова називає його «агентом ФСБ».

8 вересня розслідування від CNN, підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була. В той же день, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

Читайте також: