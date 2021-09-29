Про боротьбу з олігархами

«Ми змушуємо олігархів купувати газ у державної компанії дешевше ринкового рівня. Це така ганьба для них»

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– Скажите, сэр, вы боретесь с олигархами?

– О, да да, мы постоянно боремся с олигархами!!!!

– Скажите, сэр, какой ваш последний пример победы над олигархами?

– Ооо, мы заставляем олигархов покупать газ у нашей государственной компании в 5 раз дешевле рыночного уровня. Это такой позор для них. Представляете, государственная компания покупает по рыночным ценам и продает олигархам в 5 раз дешевле рынка. Это такое унижение.

–Das ist fantastisch !!

– Ja Ja, мы хотим еще заставить олигархов больше работать и поэтому планируем уменьшить олигархам ставки ренты на добычу полезных ископаемых. Олигархи такие ленивые. И только мы заставляем их работать.

– Это невероятно!

– Да да. Эх, если бы только нам не связывали руки наши западные партнеры. Мы бы тогда еще и заставили олигарха забрать назад свой банк, который он довел до банкротства. Пусть покажет как надо. Теперь там много капитала. Пусть бы кредитовал украинскую экономику. Так бы он отдал долг обществу.

– Как жаль, как жаль.

– Да, нам тоже очень жаль. О, чуть не забыл. Недавно мы списали долг в 10 млрд грн одному олигарху. Вы бы видели его лицо. Он чуть штруделем не подавился.

– Прекрасно. Сильный ход.

– Да. Да. У нас еще много творческих планов. Мы думаем, не выплатить ли олигарху 50 млрд грн, например. За газ. Там есть повод, когда то в хранилищах закачали газ и он спорный. Надо просто ускорить все процессы. Эта история уже почти 10 лет не двигалась. Кошмар, как иногда тяжело менять что-то в Украине. Теперь мы выгнали иностранцев, этих нахлебников, из Нафтогаза и нам никто не мешает проводить там суверенную политику. Но пока это планы. Знаете, с олигархами надо быть очень осторожным. Мы должны сделать так, чтобы у них не было шансов. Не было шансов отказаться от наших предложений.

– Удачи

Джерело: блог Сергія Фурси

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