Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів, – Разумков

Разумков вважає, що президент може ветувати законопроєкт про олігархів через правову колізію, що виникла в результаті голосування

Разумков зазначив, що наступного вівторка будуть проголосовані постанови, які блокують підписання закону про олігархів

Президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів через правову колізію, що виникла в результаті голосування.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «НАШ».

«Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – ред.), переголосовувати якісь правки – це буде неправильно…. Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон», – пояснив голова парламенту.

Спікер зазначив, що наступного вівторка будуть проголосовані постанови, які фактично блокують підпис законопроєкту.

«Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту», – додав Разумков.

Як повідомлялося, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» і «Довіра» прийняли проект закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.