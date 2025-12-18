Головна Думки вголос Сергій Фурса
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?

Росія вичерпала запас?

Чи правда, що російська економіка на грані краху і скоро імперія розвалиться?

Ні.

Але правда в тому, що Росія зараз знаходиться в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. І всі ці войовничі заяви Путіна, де він знов показав Європі Кузькіну мать і знов поставив на бойове чергування Орєшнік, не мають вводити в оману.

В 2022 році Росія мала гроші, зброю, навчену армію і ефект несподіванки. Зараз все, що могло погіршитись, погіршилось.

Росія вичерпала запас накоплених нафтодоларів. 30 років накопичень було спалено у війні. Російська економіка перестала працювати у режимі «беремо гроші, витрачаємо на війну, маємо економічне зростання». Економічне зростання закінчилось. Бо трималось на спаленні державних грошей. Які закінчились.

Немає де гроші брати, можна тільки друкувати. Кожен день друку буде наближати до умовної «Вєнєсуели», з галапуючою інфляцією і дефіцитом товарів. Не відразу, але дуже однозначно. А дефіцит бюджету буде лишатись на шаленому рівні поки триває війна. Бо війна це дуже дорого. І дозволити інфляцію вони собі не можуть, бо треба знижувати облікову ставку, щоб хоч якось запрацювала не військова економіка. От така пастка. І вирішення цієї дилеми немає. Бо для війни потрібно друкувати. А друк не дозволяє забути про інфляцію. А інфляція не дозволяє мати довгострокові дешеві гроші, які потрібні для економіки. Можна послабити рубль і це допоможе перекрити малу частку дефіциту бюджету. Але це спровокує більшу інфляцію. І знов те саме коло.

Звісно, якщо вони будуть перекривати дефіцит бюджету протягом лише року друкарським верстатом, катастрофи не станеться. Просто поглибиться криза. І це може підживлювати ірраціональність Путіна, що не відчуває, що його годинник тікає. Проте ситуація буде погіршуватись із кожним днем друку. Послаблюючи і без того вже найслабшу позицію з 2022 року.

До того ж, саме зараз ціни на нафту на мінімумі з 2021 року. А сам ринок для Росії став більш обмеженим. Ринок газу Європу взагалі втрачено. І його вже не повернеш у середньостроковій перспективі.

Росія має брак трудових ресурсів. Росія потребує міграції для своєї економіки. Але одночасно в Росії домінує фашизм, де закликають ненавидіти «інших». І знов пастка. Без міграції стагнація в економіці буде ще більша. А міграція не можлива, бо в суспільстві поширюють атмосферу ненависті, а мігрантів хочу відправляти відразу на війну. Знов пастка.

Росія вичерпала запас озброєння, накопичений за 80 років, ще з часів радянського союзу. Так, вони роблять ракети, роблять більше дронів, але в них не лишилось всіх цих танків, бтрів і іншого, що лежало на складів з часів Брєжнєва і готувалось до походу на Берлін, Париж чи Вашингтон. Дрони і ракети можуть бити по нашій енергетиці. Але не вони є вирішальними на фронті. То ж це зброя для українського тилу. І її багато. Але вона призначена для ударів по нашим мізкам. А там, все-таки, ми самі собі господарі. Принаймні маємо бути.

Ну і несподіваним зараз було б замирення Росії, а не продовження війни.

І це не аналіз співвідношення сил України і Росії чи Росії і Європи. Це про динаміку саме Росії. І це те єдине, що може спонукати Путіна вести перемовини по справжньому. Якщо він раціональний. Але тут от і є найбільше питання. І коли він несе щось про «підсвінків» то питання у його раціональності тільки зростає. Особливо коли людина, що дуже швидко послабила свою країну, надуває щоки і каже, що Росія, нарешті, здобула справжній суверенитет.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
