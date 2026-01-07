Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін

Московський патріархат у Києві: від масового впливу – до маргінальної секти

Яскрава історія про російську церковну школу. Круте розслідування команди журналістів. Багато обурення.

А я, насправді, радий.

Дивіться. Так, десь під час війни 60 дітей, а значить 60 пар батьків, навчалися в радянській школі під прикриттям московської церкви. Так.

Але мова при Київ, де 4 млн людей. І мова про 120 батьків, чоловік і жінок. Думаю, там не було одностатевих пар-батьків, до речі, які деякі вважають дуже небезпечними для молодого покоління. Може ще якісь довбонуті бабусі-дідусі. Ну нехай 150 людей.

Тобто мова йде про невеличку секту в масштабах Києва. В масштабах міста у 4 млн людей. Київ знавав секти набагато більшу масштабу. А зараз росіяни змогли зібрати під своїм дахом 150 міських божевільних. І все. Максимум. І це при тому, що зараз десь 20% киян – це нові кияни, які переїхали в місто зі Сходу через війну, які апріорі більш схильні думати радянськими шаблонами. І можуть попасти в полон секти під орудою московського патріархату.

Так, є ще неприємна історія про школи, які все це прикривали. Але секти завжди хтось прикриває. І це завжди дуже неприємно. І це вже скоріш про корупцію. Бо ми ж не маємо сумніву, що росіяни не шкодують грошей на такі речі.

І так, з одного боку ми говоримо про проросійську секту під час війни. А з іншого боку ми говоримо, що на даний момент московський патріархат, з усіма його фінансовими можливостями і впливом, може організувати лише маленьку секту у 150 людей, яка вже сприймається як дичина в Україні. Чи було б таке сприйняття 5 років тому? 10 років тому? 20 років тому?

Завжди у суспільстві є маргінали. У будь-якому. От Італія і італійці не дадуть збрехати. І звісно в нашому суспільстві є ждуни, якась мала кількість, що чекає на Путіна. І може навіть молитись на його портрет.

Питання у тому, як їх багато і який у них вплив.

І от такий у них вплив. На 150 людей. Якщо їх поставити на площі, це буде не маленька натовп. Але якщо порахувати їх у відсотках, це мізер. І те, що вони сприймаються як місці божевільні – це для нас великий прогрес. Величезний.

Є така фраза, що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Так і з суспільством. Суспільство характеризує не присутність секти. А те, як ми її сприймаємо. І ми дуже добре пройшли цей тест.