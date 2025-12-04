Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним щодо завершення війни тривали понад п'ять годин, але компромісного варіанта знайти не вдалося

Президент Росії Володимир Путін має підстави бути задоволеним нещодавнім візитом посланця США Стіва Віткоффа до Москви, попри відсутність прориву в питанні угоди про припинення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що під час переговорів не було досягнуто згоди щодо центрального питання – територій, і ознак швидкого проведення чергового саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом також немає.

Проте, це може цілком влаштовувати російського диктатора. Поки російські війська продовжують просування на фронті, Росії вдалося фактично усунути європейських союзників Києва від участі в переговорному процесі. Вчора Путін навіть дозволив собі «пожартувати» над європейськими лідерами, звинувативши їх у «перешкоджанні» Трампу.

Мирний план зараз просувається виключно Вашингтоном і Москвою, чого Путін завжди прагнув. Ушаков зазначив, що вчорашні переговори також торкалися «величезних перспектив майбутнього економічного співробітництва» між РФ та США.

Президент України Володимир Зеленський намагається зберегти вплив на долю своєї країни, яка є жертвою агресії. Водночас, Європа висловлює скарги на те, що її залишили в невіданні щодо процесу, який впливає на безпеку всього континенту.

Додатковим викликом стало рішення Бельгії, яка відхилила юридичну пропозицію Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для надання вкрай необхідного кредиту Україні.

Тим часом, Путін завтра вирушає до Індії на зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді, що підкреслює провал спроб міжнародної спільноти ізолювати його через війну.

США не розголошували деталі нових переговорів з Путіним. Однак у Кремлі розуміють, що Трамп прагне отримати лаври за припинення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, а Путін зацікавлений в дипломатії, щоб уникнути подальших жорстких санкцій США. Глава Кремля, ймовірно, розраховує, що чим довше він затягує переговори з Трампом, тим більшою може бути «кінцева винагорода».

Повідомлялося, що переговори американської делегації з Путіним щодо завершення війни тривали понад п'ять годин, але компромісного варіанта мирного плану знайти не вдалося.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.

«Він хотів би закінчити війну – таким було їхнє, ну, таке було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності – ви знаєте, але їхнє враження полягало в тому, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.

Повідомлялося, що помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушнером заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять.