«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
Віктор Ющенко вважає, що російський народ, який підтримує свого диктатора, є рушієм, який тримає Росію на плаву
фото: скріншот LIGAnet/YouTube

Віктор Ющенко: «Біда не тільки в тому, що у Росії маленький Путін, а біда у тому, що є 140 мільйонів ще менших путіних»

Проблема Росії полягає не лише в її очільнику Володимирі Путіну, але й в народові країни-терористки. На думку, третього президента України Віктора Ющенка, 140 мільйонів росіян – це окрема проблема РФ. Про це він розповів у інтерв’ю Liga.net, повідомляє «Главком».

«Біда не тільки в тому, що у Росії маленький Путін, а біда у тому, що є 140 мільйонів ще менших путіних», – заявив Віктор Ющенко. Колишній президент України вважає, що російський народ, який підтримує свого диктатора та кремлівську політику є ще одним рушієм, який тримає Росію на плаву.

Водночас українці не терплять та підтримують диктатуру, як у Росії. Тому в Україні на подібне реагують публічними, масовими протестами, як Майдан тощо. «Декларувати свободу, волю... Для нас це вартість. І якщо влада чинить таким чином, що це призводить до некомфортності нашого життя, чи політичного, чи у судовій системі, чи у фіскальній політиці, то у нас Майдан», – зауважив політик.

Віктор Ющенко також заявив, що крім поневолених Росією народів згадані ним «140 мільйонів ще менших путіних» також можуть повстати. За умови, якщо вони «національно виховані та усвідомлені».

Також він вважає, що у момент російського занепаду не мовчатиме й Казань. «Татарська нація, говорить своєю мовою. Я декілька разів бував у Казані. Якщо ви виходите із казанського Кремля, проходите два квартали, ви там не знайдете жодного російського слова. Це нація яка пам’ятає Івана IV. Що він зробив з Казанню? Що він зробив з їхнім Кремлем? Вона дуже добре це пам’ятає», – пояснив експрезидент.

Також Ющенко розповів, яке «велике добре діло» робить Путін. Російський диктатор Володимир Путін веде Росію до загибелі, а економіку РФ у прірву. Таку думку щодо політики Кремля зробив третій президент України Віктор Ющенко. Колишній президент України також висловився щодо можливого майбутнього Росії.

Раніше «Главком» повідомляв про те, як Віктор Ющенко заявив про необхідність наступу на Москву. Експрезидент зазначив, хтось каже, що перемога – це припинення бойових дій по лінії розмежування, хтось каже, що це кордони 1991 року, проте, на його думку, усі ці твердження призводять до одного – Україна таким чином залишає дітям і онукам найбільшу проблему на сьогодні – московський путінський режим.

