Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську

Супутникові знімки зафіксували пошкодження в порту Новоросійська після атаки українського підводного безпілотника на російський підводний човен класу «Кіло». За інформацією СБУ, це була перша в історії операція, коли підводний дрон був використаний для атаки на російський військовий об'єкт. Про це пише Business Insider, пише «Главком».

Як відомо, СБУ повідомила про успішний удар, в результаті якого на причалі порту стався потужний вибух. Однак російські офіційні джерела, посилаючись на Чорноморський флот, заявили, що підводний човен не був пошкоджений.

Підводні човни класу «Кіло» в порту Новоросійська 11 грудня. До атаки фото: Супутникове зображення Vantor

Супутникові знімки, зроблені компанією Vantor, не показують видимих пошкоджень підводного човна, але пошкодження на причалі свідчать про те, що атака була значною.

Пошкодження частини порту видно 16 грудня. Після атаки фото: Супутникове зображення Vantor

Знімки також продемонстрували нові заходи безпеки, які Росія вжила для захисту порту – встановлення плавучих бар'єрів на в'їзді до Новоросійської військово-морської бази, що вказує на зростаючі загрози від українських морських безпілотників.

Проте цей захист виявився недостатнім, щоб зупинити підводного дрона, який прорвався до порту і завдав удару.

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Субмарина перебувала в порту Новоросійськ через попередні успішні атаки надводних морських дронів «Sea Baby», які змусили російські кораблі та підводні човни залишити Севастопольську бухту в тимчасово окупованому Криму.