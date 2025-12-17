Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
фото: Vantor

Знімки також продемонстрували нові заходи безпеки, які Росія вжила для захисту порту

Супутникові знімки зафіксували пошкодження в порту Новоросійська після атаки українського підводного безпілотника на російський підводний човен класу «Кіло». За інформацією СБУ, це була перша в історії операція, коли підводний дрон був використаний для атаки на російський військовий об'єкт. Про це пише Business Insider, пише «Главком».

Як відомо, СБУ повідомила про успішний удар, в результаті якого на причалі порту стався потужний вибух. Однак російські офіційні джерела, посилаючись на Чорноморський флот, заявили, що підводний човен не був пошкоджений.

Підводні човни класу «Кіло» в порту Новоросійська 11 грудня. До атаки
Підводні човни класу «Кіло» в порту Новоросійська 11 грудня. До атаки
фото: Супутникове зображення Vantor

Супутникові знімки, зроблені компанією Vantor, не показують видимих пошкоджень підводного човна, але пошкодження на причалі свідчать про те, що атака була значною.

Пошкодження частини порту видно 16 грудня. Після атаки
Пошкодження частини порту видно 16 грудня. Після атаки
фото: Супутникове зображення Vantor

Знімки також продемонстрували нові заходи безпеки, які Росія вжила для захисту порту – встановлення плавучих бар'єрів на в'їзді до Новоросійської військово-морської бази, що вказує на зростаючі загрози від українських морських безпілотників.

Проте цей захист виявився недостатнім, щоб зупинити підводного дрона, який прорвався до порту і завдав удару.

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Субмарина перебувала в порту Новоросійськ через попередні успішні атаки надводних морських дронів «Sea Baby», які змусили російські кораблі та підводні човни залишити Севастопольську бухту в тимчасово окупованому Криму.

Теги: росія субмарина дрон СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз
Вчора, 13:53
Мир за Донбас? Що насправді хоче Путін від України 
Здати Донбас – відкрити тил? Небезпечна логіка швидкого миру
Вчора, 09:37
За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
14 грудня, 15:57
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
Президент Польщі Кароль Навроцький
Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
8 грудня, 12:24
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
Нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців у те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
2 грудня, 11:11
Китайські компанії витісняють російських виробників
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
28 листопада, 12:38
Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року
Ексзірка московського ЦСКА вчетверте потрапив за ґрати через несплату аліментів
19 листопада, 11:53

Соціум

Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США
Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США
У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів
У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів
У Словаччині перекинувся автобус із українцями
У Словаччині перекинувся автобус із українцями
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua