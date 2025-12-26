Головна Думки вголос Сергій Фурса
Путін проговорився

Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...
фото: Getty Images

Путін проговорився про цікаве

Каже, що вони з Трампом домовились спільно управляти ЗАЕС, без України, і майнити там.

Тобто Трамп і Путін хочуть створити РосАмерБіткоїнВидобувач, отримати доступ до фактично шарової електроенергії у величезних обсягах і майніти собі кріпту. Фактично створюють собі приватний друкарський верстат.

Цікаво, звісно, як на це зреагує ринок біткоїна. Але ще цікавіше, як на це мало б зреагувати ФБР. Бо навряд чи ці біткоїни якимось чином будуть потрапляти у державну власність США. В США в принципі всього три державних компанії і спільне підприємство з Путіним навряд чи буде четвертим. Тобто якісь умовний Кушнер з умовним Віткоффом будуть «друкувати» собі біткоїни. І дійсно, чому ж Віткофф так дослухається до думки росіян і чому так хоче змусити Україну капітулювати.

Син Байдена, який нещодавно відкрив рота і заговорив про Україну як типовий невдаха, що звинувачує всіх у своїх проблемах, нервово курить у кутку.

У принципі, це мрія українських корупціонерів. Які зазвичай так і робили, підключаючись у шаровій енергетиці, але у набагато менших масштабах. А ви кажете чєбурєк чєбурєк... Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...

Хоч і хочеться вірити, що це лишень проблема перекладу і мався на увазі не кріптомайнінг, а видобування якихось рідкоземельних металів і їх переробка. Хоча тут звісно також буде питання, чи не метали на захопленій українській території планує отримати нове спільне підприємство…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна Дональд Трамп

Сергій Фурса

