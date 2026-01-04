Головна Думки вголос Сергій Фурса
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає

Мадуро ведуть під руки правоохоронці, 3 січня 2026 року
фото: abcnews.go.com

Чому спецоперація США проти Мадуро вражає – і лякає одночасно

Це все так прекрасно. Принизили Путіна. Показали як робити СВО. Вигнали диктатора з країни, та ще й у в'язницю його запроторили, а не у сусіди з Асадом і Януковичем.

Чому б не порадіти пересічному українцю. Якому завжди було плювати на закони, верховенство права. Тут «наші б'ють» і б'ють друзів Путіна. Ну класно ж. Та й Мадуро не легітимний, чому б тоді щоб дістати його не порушити суверенітет іншої країни. Тим більше там у них і так все погано. А Мадуро ще й завжди підтримував російську агресію. Його точно не шкода.

Тим більше, ми так давно просили, щоб США повернули собі роль світового поліцейського. І от на тобі. Повертають. Принаймні напівсвітового. Але це все дуже лякає.

Ми хотіли поліцейського, який відстоює закон і порядок. А що робити, якщо це буде брудний коп з голлівудського кіно? Корумпований поліцейський, який понад усе любить гроші (нафту, рідкісноземельні метали...). Чи не з такими людьми Путін все життя вмів домовлятись? Чи не йому на руку саме таке США. Яке ще й остаточно втрачає моральне лідерство.

Тим більше, що Венесуела для Путіна – це була скоріш стаття витрат, а не доходів. А нафта звідси, навіть якщо все піде добре, поллється не так і швидко. Та і справжність тих самих рекордних запасів ще треба довести. Бо про них заявляли саме Чавес-Мадуро, що як всякі комуністи вміють вигадувати казки для дорослих.

«Ми будемо управляти Венесуелою» – це лякає. «Є питання до Мексики» – також. Бо є ще ж Гренландія. І в тій самій стратегії, де написано, що західна півкуля – це задній двір Білого Дому, так само написано, що ЄС – це зловісне утворення, яке треба зруйнувати. І Путіну також. А ми ж саме туди прямуємо, між іншим.

Не можна виправдовувати порушення закону і правил – справедливістю. Це завжди погано закінчувалось. Завжди. І може для Венесуели то буде на краще, якщо вийде. Бо не факт, що вийде саме так, як говорить зараз Трамп. Але чим це закінчиться для всього світу? Куди далі піде новий поліцейський? З ким він далі домовиться?

Усі ці правила гри видумали не просто так. Іноді по закону довго і марудно. Але це єдиний шлях до сталого розвитку. Тому операція США вражає. І лякає. І не факт, що б'є по Путіну. Хоч у росіян зараз така приємна для ока істерика. Але точно б'є по і так вже крихкому світу.

І точно б'є по Китаю. І ще відкрите питання, що буде відповіддю Пекіна. Поки божевільний Кім запустив чергову ракету в море. Глушити рибу він любе. Але чи це все? Бо є Тайвань. І якщо Трампу можна, то чому не можна Сі? Бо Трамп показав як можна. Показав, що Путін лох, бо не зміг за три дні, а Трамп зміг. А якщо Сі подумає, що і він зможе? Наскільки тоді весь світ стане крихким?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
