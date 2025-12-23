Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Україна все ж отримає фінансування від ЄС: переваги, недоліки та приховані сподівання

Через вплив зовнішніх гравців, Росії і США, ЄС не зміг прийняти рішення в своїх інтересах і вимушений був застосувати план Б, залучення коштів через запозичення самого ЄС. А гроші Росії лишились замороженними

ЄС може це собі дозволити в фінансовому плані.

Але ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії (погрози), чи Трампа (все разом) не здатен прийняти рішення. Тим більше, що це було не ввічливе прохання друзів, а тиск ворогів.

Це виклик самому ЄС. І, ми можемо сподіватись, що цей дзвін добре почули в Берліні, Парижі і інших столицях. А то знов все доведеться виправляти українцям, коли ми нарешті долучимось до ЄС….

Тим більше, що нам би дуже хотілось, щоб ЄС існував у той момент, коли ми дійдемо до етапу вступу. А то дуже прикро буде…

Проте є і плюс. Сума в умовні 300 млрд російських грошей лишається цілою і на неї Україна досі може претендувати. Повністю. Хоча там, звісно, Трамп може захотіти свою долю.

І, звісно, великий плюс що макроекономічна стабільність в Україні гарантована ще на 2 роки великої війни. Це не означає, що війна має тривати два роки. Вона може тривати менше, може тривати довше. Але у Росії точно не буде тепер ілюзії, що українська економіка не витримає. І може це дасть додатковий стимул на певному етапі Путіну вести перемовини по справжньому.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європейський Союз Україна фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан стверджує, що з його країни до України надходить 58% газу, частина з якого буцімто походить із Росії
Орбан: Падіння України стане катастрофою для Угорщини
21 грудня, 14:37
The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра
The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра
21 грудня, 01:58
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
19 грудня, 18:25
Ігор Гросу: «Історія не повторюється. Те, що робить Путін, є злочином»
Спікер парламенту Молдови відповів, що сказав би при зустрічі Путіну
16 грудня, 12:31
Глава словацького уряду: «Я буду першим, хто виступить проти вступу України до ЄС»
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
15 грудня, 08:37
Польща готується продавати союзникам випробувані в Україні гаубиці
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
10 грудня, 13:11
Військовослужбовець Ігор Луценко вважає: росіяни не відмовлилися від лідквідації України. А тому говорити про «компромісний мир» – це самообман або завуальована капітуляція
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
9 грудня, 14:35
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 11:04
Христо Грозев розповів, що бачив мирний план США пів року тому
У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача
23 листопада, 15:38

Сергій Фурса

Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
Хто володіє вухом Трампа?
Хто володіє вухом Трампа?
Позитивні новини для України зі світу фінансів
Позитивні новини для України зі світу фінансів
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
Кияни, які двічі обирали Черновецького, дуже стурбовані тим, кого обрано мером Нью-Йорка
Кияни, які двічі обирали Черновецького, дуже стурбовані тим, кого обрано мером Нью-Йорка

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua