Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився

Україна все ж отримає фінансування від ЄС: переваги, недоліки та приховані сподівання

Через вплив зовнішніх гравців, Росії і США, ЄС не зміг прийняти рішення в своїх інтересах і вимушений був застосувати план Б, залучення коштів через запозичення самого ЄС. А гроші Росії лишились замороженними

ЄС може це собі дозволити в фінансовому плані.

Але ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії (погрози), чи Трампа (все разом) не здатен прийняти рішення. Тим більше, що це було не ввічливе прохання друзів, а тиск ворогів.

Це виклик самому ЄС. І, ми можемо сподіватись, що цей дзвін добре почули в Берліні, Парижі і інших столицях. А то знов все доведеться виправляти українцям, коли ми нарешті долучимось до ЄС….

Тим більше, що нам би дуже хотілось, щоб ЄС існував у той момент, коли ми дійдемо до етапу вступу. А то дуже прикро буде…

Проте є і плюс. Сума в умовні 300 млрд російських грошей лишається цілою і на неї Україна досі може претендувати. Повністю. Хоча там, звісно, Трамп може захотіти свою долю.

І, звісно, великий плюс що макроекономічна стабільність в Україні гарантована ще на 2 роки великої війни. Це не означає, що війна має тривати два роки. Вона може тривати менше, може тривати довше. Але у Росії точно не буде тепер ілюзії, що українська економіка не витримає. І може це дасть додатковий стимул на певному етапі Путіну вести перемовини по справжньому.