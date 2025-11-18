Головна Країна Події в Україні
Запобіжний захід для Чернишова, візит Зеленського до Іспанії. Головне за 18 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Запобіжний захід для Чернишова, візит Зеленського до Іспанії. Головне за 18 листопада
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
фото: скриншот з відео

Чернишова взято під варту до 16 січня 2026 року

Україна та Іспанія підписали низку важливих угод, суд взяв під варту Чернишова, за Труханова внесено заставу. «Главком» склав добірку новин 18 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та Іспанія підписали низку важливих угод

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. 

Також Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Зокрема, Україна та Іспанія, в рамках візиту українського лідера Володимира Зеленського до цієї країни, підписали низку важливих угод

Суд взяв під варту Чернишова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн.

За Труханова внесено заставу

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Йдеться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.

ЗСУ вдарили ракетами Atacms по території РФ

Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Atacms для точкового удару по військових об'єктах на території Росії.

Депутати «Євросолідарності» заблокували трибуну Ради

Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду.

«Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн

Сьогодні, 18 листопада, «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Подати заявку можна у будь-якому з понад 26 тис. стаціонарних та мобільних відділень «Укрпошти» до 24 грудня 2025 року.

Верховна Рада Геннадій Труханов Олексій Чернишов Іспанія Володимир Зеленський війна

