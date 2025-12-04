Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей

На окупованих територіях дітям забороняють українську мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Про це стало відомо з засідання Генасамблеї, пише «Главком».

У тексті резолюції зазначається: «Генеральна Асамблея… вимагає, аби Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, усиновлення чи розміщення в прийомних сім'ях та індоктринацію українських дітей».

За ухвалення документа проголосувала 91 країна, 57 утрималися, і 12 висловилися проти. Проти резолюції, окрім самої Росії, проголосували такі країни, як Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Серед тих, хто утримався, були Китай, Індія та Бразилія.

У резолюції дії Росії визнаються порушенням Женевських конвенцій.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, представляючи документ, пояснила, що ця резолюція стосується не політики, а виключно гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти.

Вона наголосила, що війна Росії проти України зробила дітей найбільш вразливою мішенню агресії. За словами дипломатки, Росія не лише вбиває та калічить дітей, але й намагається стерти їхню ідентичність. Беца підкреслила, що на окупованих територіях та в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду. Дітей примушують повторювати фейки про «нацистську державу», а також залучають до так званих «дитячих армій», де вони проходять «військову підготовку та ідеологічну обробку».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.