Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
фото: Укрінформ

На окупованих територіях дітям забороняють українську мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Про це стало відомо з засідання Генасамблеї, пише «Главком».

У тексті резолюції зазначається: «Генеральна Асамблея… вимагає, аби Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, усиновлення чи розміщення в прийомних сім'ях та індоктринацію українських дітей».

За ухвалення документа проголосувала 91 країна, 57 утрималися, і 12 висловилися проти. Проти резолюції, окрім самої Росії, проголосували такі країни, як Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Серед тих, хто утримався, були Китай, Індія та Бразилія.

Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей фото 1

У резолюції дії Росії визнаються порушенням Женевських конвенцій.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, представляючи документ, пояснила, що ця резолюція стосується не політики, а виключно гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти.

Вона наголосила, що війна Росії проти України зробила дітей найбільш вразливою мішенню агресії. За словами дипломатки, Росія не лише вбиває та калічить дітей, але й намагається стерти їхню ідентичність. Беца підкреслила, що на окупованих територіях та в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду. Дітей примушують повторювати фейки про «нацистську державу», а також залучають до так званих «дитячих армій», де вони проходять «військову підготовку та ідеологічну обробку».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Теги: росія війна діти ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
Вчора, 21:42
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26
Анну Н. взяли під варту у Франції за підозрою в шпигунстві
У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією
26 листопада, 14:19
Іспит із російської мови у школі Великої Британії дає учням можливість підвищити загальний бал
У Великій Британії українські діти вимушено складають іспити з російської мови
24 листопада, 21:39
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 366 танків
Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
24 листопада, 06:47
У ніч на 19 листопада РФ пошкодила обладнання ТЕС ДТЕК
Росія вчергове атакувала українську електростанцію
19 листопада, 13:35
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
У Туапсе пролунали вибухи
Морські дрони атакували порт у Туапсе
10 листопада, 04:11
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську
6 листопада, 18:40

Політика

Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру
Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться
AP: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі
AP: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua