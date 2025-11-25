РФ вигадала спосіб залучити медиків до роботи на окупованих територіях

Закон повинен набути чинності 1 березня 2026 року

У РФ термін обов'язкового відпрацювання з наставниками для випускників медичних вузів буде скорочений удвічі для тих, хто працевлаштується на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Наразі влада затвердила максимальний термін відпрацювання з наставником у три роки. При цьому випускникам-медикам, які підуть працювати в окуповані регіони, доведеться працювати вдвічі менше, але не менше одного року.

Стільки ж за часом відпрацювання проходитимуть студенти-медики, які влаштуються на роботу в сільській місцевості та в малих містах, йдеться в законі.

Повністю від роботи з наставником будуть звільнені випускники-фармацевти, а також фахівці за напрямками «гігієна харчування», «гігієна праці», «організація санепідслужби», «авіаційна і космічна медицина», «водолазна медицина».

17 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обов'язкові відпрацювання для всіх випускників-медиків. Ініціатива зобов'язує студентів медичних університетів відпрацьовувати за фахом до трьох років у медичному закладі, який надає послуги в системі обов'язкового медичного страхування. В основному це державні установи.

Відпрацювання за законом буде називатися «наставництвом», оскільки випускники ординатури після первинної акредитації повинні будуть працювати під керівництвом наставника. Воно не буде обов'язковим для допуску до роботи, але закон змушує пройти його всім. Якщо медпрацівник не пройде «наставництво», то після закінчення терміну дії первинної акредитації йому доведеться проходити повторну первинну акредитацію, а не стандартну періодичну. Закон повинен набути чинності 1 березня 2026 року.

Як повідомлялося, у Російській Федерації спостерігається масова хвиля відрахувань студентів із медичних вишів після того, як диктатор Володимир Путін підписав закон, що запроваджує обов’язкове трирічне «відпрацювання» для медиків. Старшокурсники покидають навчання, оскільки не бажають потрапляти під примусовий розподіл у депресивні чи прифронтові регіони.

До слова, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.