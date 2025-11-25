Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ вигадала спосіб залучити медиків до роботи на окупованих територіях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вигадала спосіб залучити медиків до роботи на окупованих територіях
17 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обов'язкові відпрацювання для всіх випускників-медиків
фото: РИА

Закон повинен набути чинності 1 березня 2026 року

У РФ термін обов'язкового відпрацювання з наставниками для випускників медичних вузів буде скорочений удвічі для тих, хто працевлаштується на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Наразі влада затвердила максимальний термін відпрацювання з наставником у три роки. При цьому випускникам-медикам, які підуть працювати в окуповані регіони, доведеться працювати вдвічі менше, але не менше одного року.

Стільки ж за часом відпрацювання проходитимуть студенти-медики, які влаштуються на роботу в сільській місцевості та в малих містах, йдеться в законі.

Повністю від роботи з наставником будуть звільнені випускники-фармацевти, а також фахівці за напрямками «гігієна харчування», «гігієна праці», «організація санепідслужби», «авіаційна і космічна медицина», «водолазна медицина».

17 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обов'язкові відпрацювання для всіх випускників-медиків. Ініціатива зобов'язує студентів медичних університетів відпрацьовувати за фахом до трьох років у медичному закладі, який надає послуги в системі обов'язкового медичного страхування. В основному це державні установи.

Відпрацювання за законом буде називатися «наставництвом», оскільки випускники ординатури після первинної акредитації повинні будуть працювати під керівництвом наставника. Воно не буде обов'язковим для допуску до роботи, але закон змушує пройти його всім. Якщо медпрацівник не пройде «наставництво», то після закінчення терміну дії первинної акредитації йому доведеться проходити повторну первинну акредитацію, а не стандартну періодичну. Закон повинен набути чинності 1 березня 2026 року.

Як повідомлялося, у Російській Федерації спостерігається масова хвиля відрахувань студентів із медичних вишів після того, як диктатор Володимир Путін підписав закон, що запроваджує обов’язкове трирічне «відпрацювання» для медиків. Старшокурсники покидають навчання, оскільки не бажають потрапляти під примусовий розподіл у депресивні чи прифронтові регіони.

До слова, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

Читайте також:

Теги: росія окупанти медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог явно намагається обійти потенційно потужний «вузол» оборони ЗСУ у районі Колодязного з півночі
Ворог хоче відкусити вагомий шматок Харківщини. Огляд фронту
Вчора, 11:00
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
18 листопада, 08:08
За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
12 листопада, 23:24
Росія заборонила в'їзд 30 японцям у відповідь на санкції
Росія відповіла на санкції Японії забороною на в'їзд для 30 громадян
12 листопада, 01:41
У Росії пролунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
10 листопада, 01:26
Росія надає статус «іноземних агентів» тим, хто підтримував російське вторгнення в України
Росія почала репресувати Z-блогерів та власних пропагандистів – The Guardian
7 листопада, 10:47
ПВК можуть стати одним із рішень
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
4 листопада, 13:53
Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року російські війська спрямували зусилля свого масштабного наступу на північний захід – у бік Покровська
Чим обернеться для України втрата Покровська: прогноз від CNN
2 листопада, 10:40
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
29 жовтня, 12:14

Політика

Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua