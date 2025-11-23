Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти

За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру

Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти

Лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти. Як інформує «Главком», газета The Telegraph опублікувала усі 24 пункти документу.

Європейський план миру для України

Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі. Москва і Київ негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БпЛА та інших технологій. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери. Москва і Київ здійснюють обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх», а також Росія звільняє всіх цивільних осіб, що перебувають під вартою. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення. Після досягнення стабільного припинення вогню обидві сторони здійснюють гуманітарну допомогу, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту. Підтверджується суверенітет України, жодних примусових умов щодо нейтрального статусу немає. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів Альянсу. Україна вступає до Європейського Союзу. Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передавання контролю. Київ отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Київ та його партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору. Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Європейський мирний план і план Трампа з 28 пунктів: у чому різниця

«Згідно з документом, отриманим The Telegraph, альтернативний європейський план закінчення війни в Україні суттєво відрізняється від спірної 28-пунктової пропозиції адміністрації Трампа», – ідеться у публікації.

Американські пропозиції широко критикували за надто вигідні для Москви умови: передбачалося передати Росії значні території, скоротити українську армію та заборонити війська НАТО на українській землі.

«На відміну від цього, європейський план значно підтримує Україну, визнаючи величезні жертви, які країна принесла під час війни з Росією», – пише The Telegraph.

Серед ключових відмінностей європейського плану – відсутність обмежень щодо чисельності українських збройних сил.

Також, на відміну від плану Трампа, європейський документ не забороняє Україні приєднуватися до НАТО. Остаточне рішення залежатиме від «консенсусу в межах альянсу». Цей пункт є болючим для Росії, яка звинувачує НАТО у розв’язанні війни та побоюється розширення альянсу біля своїх кордонів.

Європейський план додає, що Київ «не буде змушений залишатися нейтральним» і зможе запросити «дружні сили» для операцій на своїй території, якщо сам захоче. Це можуть бути, зокрема, британські війська в межах «коаліції охочих», запропонованої раніше цього року Сером Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Пропозиції Європи передбачають негайне та безумовне припинення вогню, фактично заморожуючи нинішні лінії фронту, а контроль здійснюватимуть США та Європа.

Україна отримає «надійні, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, включно зі США, щоб запобігти майбутній агресії» з боку Росії, додає європейський план.

У американському плані немає згадки про припинення вогню, натомість пропонується негайний обмін територіями, що позбавляє Україну мінерально багатого поясу міст на сході Донбасу.

Європейський план визнає можливість «поступового» послаблення санкцій проти Росії, але лише якщо вона дотримуватиметься рамок мирного плану. У разі порушення перемир’я санкції «автоматично відновлюються».

План Трампа значно поступливіший до Москви: передбачає скасування санкцій і довгострокові бізнес-угоди між США та Росією у сферах видобутку та штучного інтелекту, а також можливе повернення Росії до «G7».

Американський план передбачає гарантії безпеки України у стилі Статті 5 НАТО. Його підготували спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та російський представник Кирило Дмитрієв. План містить розмите формулювання: «Очікується, що Росія не вторгнеться до сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі».

За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру.

Крім того, передбачено «повне відновлення та фінансову компенсацію Україні, включно із замороженими активами Росії, які залишатимуться заблокованими, поки вона не компенсує завдані збитки».

«Цей план погоджували європейці та українці восени, коли ми дізналися, що Віткофф і Дмитрєв працюють над власним документом. Зрозуміло, що це план, який Європа та Україна візьмуть до переговорів», – сказав старший західний чиновник The Telegraph.

Нагадаємо, у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була «дуже продуктивною».