Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти
За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру
фото з відкритих джерел

Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти

Лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти. Як інформує «Главком», газета The Telegraph опублікувала усі 24 пункти документу.

Європейський план миру для України

  1. Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.
  2. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі.
  3. Москва і Київ негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами.
  4. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БпЛА та інших технологій.
  5. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації.
  6. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.
  7. Москва і Київ здійснюють обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх», а також Росія звільняє всіх цивільних осіб, що перебувають під вартою.
  8. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення.
  9. Після досягнення стабільного припинення вогню обидві сторони здійснюють гуманітарну допомогу, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту.
  10. Підтверджується суверенітет України, жодних примусових умов щодо нейтрального статусу немає.
  11. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО.
  12. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.
  13. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників.
  14. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів Альянсу.
  15. Україна вступає до Європейського Союзу.
  16. Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО).
  17. Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню.
  18. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.
  19. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передавання контролю.
  20. Київ отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
  21. Київ та його партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.
  22. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків.
  23. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору.
  24. Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Європейський мирний план і план Трампа з 28 пунктів: у чому різниця

«Згідно з документом, отриманим The Telegraph, альтернативний європейський план закінчення війни в Україні суттєво відрізняється від спірної 28-пунктової пропозиції адміністрації Трампа», – ідеться у публікації.

Американські пропозиції широко критикували за надто вигідні для Москви умови: передбачалося передати Росії значні території, скоротити українську армію та заборонити війська НАТО на українській землі.

«На відміну від цього, європейський план значно підтримує Україну, визнаючи величезні жертви, які країна принесла під час війни з Росією», – пише The Telegraph.

Серед ключових відмінностей європейського плану – відсутність обмежень щодо чисельності українських збройних сил.

Також, на відміну від плану Трампа, європейський документ не забороняє Україні приєднуватися до НАТО. Остаточне рішення залежатиме від «консенсусу в межах альянсу». Цей пункт є болючим для Росії, яка звинувачує НАТО у розв’язанні війни та побоюється розширення альянсу біля своїх кордонів.

Європейський план додає, що Київ «не буде змушений залишатися нейтральним» і зможе запросити «дружні сили» для операцій на своїй території, якщо сам захоче. Це можуть бути, зокрема, британські війська в межах «коаліції охочих», запропонованої раніше цього року Сером Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Пропозиції Європи передбачають негайне та безумовне припинення вогню, фактично заморожуючи нинішні лінії фронту, а контроль здійснюватимуть США та Європа.

Україна отримає «надійні, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, включно зі США, щоб запобігти майбутній агресії» з боку Росії, додає європейський план.

У американському плані немає згадки про припинення вогню, натомість пропонується негайний обмін територіями, що позбавляє Україну мінерально багатого поясу міст на сході Донбасу.

Європейський план визнає можливість «поступового» послаблення санкцій проти Росії, але лише якщо вона дотримуватиметься рамок мирного плану. У разі порушення перемир’я санкції «автоматично відновлюються».

План Трампа значно поступливіший до Москви: передбачає скасування санкцій і довгострокові бізнес-угоди між США та Росією у сферах видобутку та штучного інтелекту, а також можливе повернення Росії до «G7».

Американський план передбачає гарантії безпеки України у стилі Статті 5 НАТО. Його підготували спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та російський представник Кирило Дмитрієв. План містить розмите формулювання: «Очікується, що Росія не вторгнеться до сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі».

За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру.

Крім того, передбачено «повне відновлення та фінансову компенсацію Україні, включно із замороженими активами Росії, які залишатимуться заблокованими, поки вона не компенсує завдані збитки».

«Цей план погоджували європейці та українці восени, коли ми дізналися, що Віткофф і Дмитрєв працюють над власним документом. Зрозуміло, що це план, який Європа та Україна візьмуть до переговорів», – сказав старший західний чиновник The Telegraph.

Нагадаємо, у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була «дуже продуктивною».

Читайте також:

Теги: переговори суверенітет Україна Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
27 жовтня, 09:47
Американський лідер поспілкувався з журналістами на борту літака Air One
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
27 жовтня, 10:18
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21
Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
15 листопада, 14:51
Стубб: Єдині люди, до яких Путін дослухається, – це олігархи
Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів
18 листопада, 03:20
Польща закриває останнє російське консульство
Польща закриває останнє консульство Росії: російське МЗС відреагувало
20 листопада, 04:25
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
21 листопада, 03:26
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
Вчора, 00:19
У ЄС зауважили, що план США щодо миру може бути лише основою, яка потребуватиме додаткової роботи
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження
22 листопада, 16:59

Політика

Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua