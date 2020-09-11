Продаж TikTok спливає 20 вересня. Трамп заявив, що переносити дедлайн не буде



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Президент США Дональд Трамп

Трамп підкреслив, що жодного продовження дедлайну не буде

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не планує продовжувати дедлайн не продаж у Штатах китайського додатку TikTok. Про це пише CNN.

«Подивимося, що буде, TikTok або закриють, або продадуть», – зазначив Трамп.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.