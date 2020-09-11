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    Twitter видалятиме неправдиву інформацію щодо результатів виборів у США

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    <p>Нові положення політики компанії набудуть чинності 18 вересня</p> - Twitter видалятиме неправдиву інформацію щодо результатів виборів у США

    Нові положення політики компанії набудуть чинності 18 вересня

    Соціальна мережа Twitter вводить нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори

    Соціальна мережа Twitter вводить нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори. Про це повідомила пресслужба соцмережі.

    «Ми будемо маркувати або видаляти неправдиву або ту, що вводить в оману інформацію, спрямовану на підрив довіри до виборів або інших цивільних процесів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що соцмережа буде видаляти або позначати «спірні твердження, які можуть підірвати віру в сам процес» голосування, в тому числі неперевірену інформацію про фальсифікацію виборів, підробку бюлетенів або порушення при підрахунку голосів.

    Крім того, Twitter також буде видаляти або маркувати «заяви про перемогу до підтвердження результатів виборів і підбурювання до незаконного поводження з метою запобігання мирної передачі і впорядкованої передачі влади», які вводять в оману.

    Нагадаємо, що Трамп звинуватив демократів у брудному веденні виборчої кампанії.

    Крім того, Байден випереджає Трампа за популярністю серед виборців, – соцопитування.

    До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Також, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

    Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Опонентом Трампа виступає колишній віце-президент США демократ Джозеф Байден.

    США вибори Twitter
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