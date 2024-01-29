Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли

glavcom.ua
Ердоган вигадав собі проблеми на рівному місці
фото: Depositphotos

Туреччина вирішила купити системи ППО у Росії. Що з того вийшло

Ердоган вирішив, що він султан і має заодно боротися з Соросом і рептілоїдами, а тому не хоче бути лише в таборі із Заходом. И вирішив купити у Росії С400. Засоби ППО, які ми бачимо як проявляють себе зараз. Але ж тоді Ердоган цього не знав і думав, що купує щось із серіі «аналогов нєт».

США заявили, що так не працює. І заблокували продаж Ердогану новітніх літаків F35. І що або союзники, або «купуй і літаки в Росії».

Ердоган також образився і заблокував вступ Швеції в НАТО. Просячи, принаймі, продати йому старі F16. Бо він же в НАТО. Він же союзник з базами на своїй території.

Довго довго торгувалися, але в результаті Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, а США продали їм літаки. F16 звісно, а не модернові F35. А щоб провчити Ердогана взяли і продали сучасні F35 Греції. Потенційному противнику Туреччини. Щоб Ердоган знав своє місце. Відразу на наступний день як Туреччина схвалила членство Швеціі в НАТО.

А домовленості із Грецією дозволили США попросити Афіни допомогти Україні. І греки готуються передати залишки ще радянського озброєння Україні. Таким чином США хоча б частково компенсували відсутність голосування в Конгресі за допомогу Україні.

Всі задоволені. Окрім Путіна. Ну і Єрдоган навряд чи щасливий. Та й взагалі вся ця епопея для нього не дуже успішна. От дивиться Ердоган на те, як працює російське ППО і рве на собі залишки волося. З думкою «нащо я в оце все вліз».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина озброєння системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія постійно бреше про свої здобутки на полі бою
Чи корисно читати російських воєнкорів?
5 сiчня, 20:02
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім: Україна вже не отримає нову військову допомогу без рішення Конгресу
4 сiчня, 02:20
За словами Зеленського, однією з важливих тем Ставки стало посилення ППО в Україні
Зеленський провів важливе засідання Ставки
9 сiчня, 16:28
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
19 сiчня, 07:18
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
6 сiчня, 11:32
Підсумки 684 дня повномасштабної війни
«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами
8 сiчня, 20:52
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва
Умєров розповів, на виготовлення яких дронів підуть кошти із допомоги Британії
12 сiчня, 23:45
Польща активізувала роботу своїх компаній оборонпрому
Підприємці роблять тротил у три зміни. Польща переводить економіку на «військові рейки»
17 сiчня, 08:47
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та держсекретар США Ентоні Блінкен
США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України
Вчора, 01:55

Сергій Фурса

США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли
США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли
Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Політичні ухилянти, або Під час війни не буває приємних рішень
Політичні ухилянти, або Під час війни не буває приємних рішень
Росія може напасти на країни НАТО. Про що думає Захід?
Росія може напасти на країни НАТО. Про що думає Захід?
Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
Що по допомозі США? Нас всі кинули?
Що по допомозі США? Нас всі кинули?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
307K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
139K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
31K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
26K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
22K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
19K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua