США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли

Туреччина вирішила купити системи ППО у Росії. Що з того вийшло

Ердоган вирішив, що він султан і має заодно боротися з Соросом і рептілоїдами, а тому не хоче бути лише в таборі із Заходом. И вирішив купити у Росії С400. Засоби ППО, які ми бачимо як проявляють себе зараз. Але ж тоді Ердоган цього не знав і думав, що купує щось із серіі «аналогов нєт».

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США заявили, що так не працює. І заблокували продаж Ердогану новітніх літаків F35. І що або союзники, або «купуй і літаки в Росії».

Ердоган також образився і заблокував вступ Швеції в НАТО. Просячи, принаймі, продати йому старі F16. Бо він же в НАТО. Він же союзник з базами на своїй території.

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Довго довго торгувалися, але в результаті Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, а США продали їм літаки. F16 звісно, а не модернові F35. А щоб провчити Ердогана взяли і продали сучасні F35 Греції. Потенційному противнику Туреччини. Щоб Ердоган знав своє місце. Відразу на наступний день як Туреччина схвалила членство Швеціі в НАТО.

А домовленості із Грецією дозволили США попросити Афіни допомогти Україні. І греки готуються передати залишки ще радянського озброєння Україні. Таким чином США хоча б частково компенсували відсутність голосування в Конгресі за допомогу Україні.

Всі задоволені. Окрім Путіна. Ну і Єрдоган навряд чи щасливий. Та й взагалі вся ця епопея для нього не дуже успішна. От дивиться Ердоган на те, як працює російське ППО і рве на собі залишки волося. З думкою «нащо я в оце все вліз».